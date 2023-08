Kinderen in China mogen straks nog maar 1 uur per dag online

Chinese kinderen hebben als het om onlinetijd en gamen gaan een stuk minder luxe dan kinderen in Nederland. Eerder mochten jongeren in dat land al niet meer gamen tussen 22:00 uur en 08:00 uur, toen werd dat zelfs 3 uur per week, maar nu gaat de Chinese overheid veel meer stappen verder. Een Chinees kind tussen 8 en 16 jaar oud mag nog maar 1 uur online per dag.

Minder tijd online

Jongeren hebben twee uur per dag onlinetijd (dat zijn 16 tot 18-jarigen), maar die uren mogen niet plaatsvinden tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Een extra regel bovenop die eerdergenoemde regel rondom gamen dus. Het is uiteraard aan ouders om te zorgen dat hun kind zich aan de regels houdt, maar de Chinese toezichthouder legt hierbij ook een groot deel van de verantwoordelijkheid bij fabrikanten van telefoons en tablets. Die moeten voor software zorgen om tijdslimieten in te stellen. Ouders kunnen de tijdslimieten wel uitschakelen, al is het de vraag of dat een goed idee is.

Op dit moment is het nog geen officiële wetgeving, het is nog een voorstel, maar de kans dat dit wordt ingevoerd is heel groot. Het betekent straks dat er geen enkel Chinees kind onder de 18 nog online is tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Het is de vraag hoe handhaafbaar het is: zullen kinderen straks helemaal niet meer op internet mogen, omdat dat makkelijker te implementeren is dan tijdslimieten. Op dit moment heeft het grote Apple zelfs moeite met het echt inperken van de online tijd van kinderen, laat staan als allemaal losse telefoonmakers dat doen.