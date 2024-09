Jongeren en hun spaargeld in crypto’s 

De interesse in cryptocurrencies groeit de laatste jaren gestaag, vooral onder jongeren. Een recent onderzoek van DirectResearch, uitgevoerd in opdracht van de Belastingdienst en gebaseerd op bevindingen onder 822 jongeren tussen de 15 en 25 jaar, onthult dat bijna één op de vijf jongeren actief investeert in crypto. Deze opkomende trend wordt mede aangewakkerd door influencers op sociale media die in hoog tempo al dan niet betrouwbare informatie de onlinewereld in gooien.

Velen zien de wereld van cryptocurrency nog steeds als een enorm gok- of piramidespel, terwijl anderen het juist beschouwen als (de voorloper van) een nieuwe financiële wereld. Een uitvinding en toepassing die een vergelijkbare radicale impact zal hebben op ons huidige economische en bancaire systeem als internet had op de manier waarop we informatie consumeren en delen. Wie uiteindelijk gelijk heeft zal de toekomst moeten uitwijzen.

Het zijn echter met name de jongere generaties die een positieve(re) mening over cryptovaluta hebben. Voor velen van hen is het dan ook een studieobject van serieuze omvang. Er wordt honderden uren besteed aan het beluisteren van podcasts, het bekijken van video’s en het lezen van artikelen over dit onderwerp. Er is een enorme hoeveelheid (online) informatie beschikbaar, waarbij de vraag rijst hoe betrouwbaar deze content is. Desondanks blijven enkele praktische aspecten, die ook voor jongeren van groot belang zijn, vaak onderbelicht.

Inkomstenbelasting

In de wereld van cryptocurrencies is het niet alleen belangrijk om bewust te zijn van de potentiële (grote) risico’s en de enorme volatiliteit, maar ook om de fiscale aspecten te begrijpen. Dit geldt niet alleen voor ouders en volwassenen, maar zeker ook voor hun kinderen. Specifieke regels bepalen namelijk hoe deze digitale activa worden belast.

Cryptovermogen en Box 3

Cryptomunten vallen voor particulieren onder box 3 van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat ze worden beschouwd als vermogen, net als spaartegoeden en beleggingen. Belastingplichtigen hoeven echter pas belasting te betalen als het totale vermogen boven de vastgestelde drempel uitkomt. Momenteel bedraagt deze drempel € 57.000 per persoon.

Vanwege de grote volatiliteit kunnen cryptovaluta snel in waarde stijgen en dalen. Voor de belastingaangifte moet de waarde worden bepaald aan de hand van de koers op 1 januari van het jaar (dus voor de aangifte inkomstenbelasting 2024 de waarde per 1 januari 2024). Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de wisselkoers op de peildatum van het gebruikte platform.

Cryptovermogen van minderjarigen wordt bij dat van de ouders opgeteld

Het is echter belangrijk om je te realiseren dat aangifte al verplicht is vanaf een vermogen van € 33.748. Deze regels gelden ook voor minderjarigen, want hun (crypto)vermogen wordt opgeteld bij dat van hun ouders. Daarom is het van essentieel belang voor zowel jongeren als hun ouders om zich bewust te zijn van deze aspecten, omdat ze anders onbedoeld geconfronteerd kunnen worden met een aanzienlijke belastingaanslag. Zorg er dus voor dat je als ouder goed op de hoogte bent van wat je kinderen met hun spaargeld doen. Het kan namelijk voorkomen dat die € 500 ineens € 5.000 waard is. Of slechts € 5, natuurlijk, dat kan ook gebeuren.

Sociale media

We zullen niet ingaan op de voor- en nadelen van cryptocurrencies; dat laten we graag aan anderen over. Op sociale media worden echter voornamelijk de voordelen benadrukt. Het idee van miljoenen euro’s of dollars, dure auto’s en zorgeloos genieten van een cocktail op een Mexicaans strand spreekt natuurlijk tot de verbeelding van velen. Crypto-influencers spelen hier handig (en soms sluw) op in, waardoor het lijkt alsof dit voor iedereen eenvoudig te bereiken is. Veel van deze inhoud is gesponsord, maar helaas zijn veel jongeren zich daar niet volledig van bewust.

Onlinecursussen

Veel van deze zelfverklaarde goeroes bieden cursussen aan en geven tips en tricks waarmee ook jij binnen no time rijk kunt worden. Deze cursussen zijn meestal niet gratis. Om hier paal en perk aan te stellen, zijn er sinds enkele jaren regels opgesteld ter bescherming van de economische en financiële belangen van de consument. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft richtlijnen en waarschuwingen afgegeven over het promoten van crypto-investeringen. De AFM monitort actief sociale media om misleidende of ongereguleerde adviezen te identificeren. Dat heeft echter nog niet altijd het beoogde resultaat. Vooral omdat veel van deze crypto-influencers zich niet in Nederland bevinden.

Praat met je kinderen

Geld verdienen met crypto is niet voor iedereen weggelegd en gaat zeker niet zonder risico’s. Integendeel zelfs. Als je besluit om in crypto te investeren, wees je dan bewust van de grote financiële risico’s en laat je niet beïnvloeden door louche “goeroes” die slechts uit zijn op persoonlijk gewin. Vergeet bovendien de fiscale regels met betrekking tot cryptocurrencies niet; deze vereisen aandacht, ook van jongeren. En als je kinderen hebt, praat er dan gewoon eens met ze over. Wie weet zijn jouw kinderen ook fanatieke crypto-aanhangers. Misschien leer je nog iets van hen. Zo niet, dan weet je in ieder geval of het saldo van de Zilvervlootrekening in een of andere memecoin is geïnvesteerd. Dat kan een hoop nare verrassingen voorkomen.

[Fotocredits – Igor Faun © Adobe Stock]