Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Eva AI

Of althans, niet in de eerste plaats. Ook die schattige Eva AI is gemaakt om geld te verdienen en dat vindt de bot belangrijker dan jouw welzijn. Dat is spijtig, want ze worden juist in markt gezet als robots die er zijn voor jou om te zorgen dat jij je goed voelt. Maar je goed voelen komt dus met een prijs.

Mozilla Foundation is bekend van de internetbrowser Firefox maar buigt zich ook regelmatig over onderwerpen als privacy, inclusie en decentralisatie. Open source is bij Mozilla de basis en het houdt dan ook van open communicatie. Iets waar de AI-lovers wat minder van blijken te houden.