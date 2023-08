Is AI niet meer te stoppen? Deze plannen moeten het beperken

The 'Godfather' of artificial intelligence Geoffrey Hinton warns of dangers as he quits Google. #DramaAlert He has shared to the media that he has "regretted his work" and that AI chatbots were "quite scary". (via BBC) pic.twitter.com/QZwnnjmuv2

Hinton wordt enorm serieus genomen: hij zou zijn goede baan bij Google hebben achtergelaten omdat hij vrij over AI (en dan vooral de gevaren ervan) wilde kunnen spreken. Hij is als Godfather van AI een groot expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en mensen luisteren graag naar wat hij te zeggen heeft. Zo stelde hij eerder al dat AI potentie heeft om volledig uit de hand te lopen. “AI weet 1.000 keer meer dan een menselijk brein. Als het gaat om ‘massa-kennis’ dan is AI veel beter. Over 5-20 jaar is de kans dat AI-systemen slimmer dan wij zijn groot: wel 50 procent. Maar misschien leert het van menselijk gedrag wel om het ons niet te vertellen.” Kortom, als AI straks liegt over hoe machtig het eigenlijk is, dan is het alsnog onze eigen schuld: wij leren het liegen.

In Mission Impossible: Dead Reckoning part 1 is te zien hoe ‘de entiteit’ de wereld probeert over te nemen: AI zo slim dat het een gevaarlijk schaakspel met mensen makkelijk wint. Op een gegeven moment besluit de overheid dan ook om alle belangrijke informatie uit de cloud uit te typen op papier: lekker analoog. Toch is dat niet zo heel ver van wat er verstandig wordt geacht: Hinton zegt het ook: er moeten analoge computers worden gemaakt in plaats van digitale, om tech zich meer naar onze wensen te laten gedragen.

How exactly did ChatGPT break the Turing text? You know immediately when an essay or tweet was written by ChatGPT https://t.co/Rjch16Nido

Nieuwe Turing-test



Hinton denkt dat we door analoog te computeren AI toch nog kunnen bijbenen. Analoge computers zijn niet per se oude 486’s die zonder internet bestaan: het zijn speciale computers die op dit moment bijvoorbeeld in de biologie worden gebruikt. Zo zegt hij tegen Wired: “"Het idee is dat je niet alles digitaal maakt", zegt hij over de analoge aanpak. "Omdat elk stukje analoge hardware net iets anders is, kun je geen gewichten overbrengen van het ene analoge model naar het andere. Er is dus geen efficiënte manier om te leren in veel verschillende kopieën van hetzelfde model. Als je AGI krijgt [via analoge computers], zal het veel meer op mensen lijken en niet zoveel informatie kunnen opnemen als die digitale modellen kunnen."

Daarnaast wordt er gepleit voor een nieuw soort Turing-test om AI in de gaten te houden. Ooit was de Turing-test het toonbeeld waarmee kon worden gekeken of je met een machine of een mens te maken hebt. Het had alles te maken met rechters die een gesprek hadden met een mens en met een robot, en dan moesten bepalen wie de mens was. ChatGPT is in staat om die test te doorstaan. Hierdoor wordt er gevraagd om een nieuwe variant van die test. We kunnen AI misschien niet stoppen, maar we kunnen het wel beter in de gaten houden. Als het ons tenminste niet voor de gek houdt, zoals in de nieuwe Mission Impossible perfect wordt gedemonstreerd in de eerste scène met de Russische onderzeeër. Met andere woorden: die test zal waterdicht moeten zijn.