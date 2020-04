Ikea deelt recept iconische Zweedse balletjes

De crisis zorgt voor creatieve nieuwe initiatieven om #blijfthuis zo aangenaam mogelijk te maken. Allerlei bedrijven geven verschillende ‘geheimen’ prijs, zo ook Ikea. Want de Zweedse meubelgigant heeft het recept van de iconische Zweedse balletjes met de wereld gedeeld.

De foodmanager van Ikea, Lorena Lourido, vertelde hierover aan Yahoo! News het volgende: “Thuis blijven kan moeilijk zijn, maar we willen het leven van iedereen een beetje makkelijker en aangenamer maken op deze manier. Dus bon appétit of, zoals we in Zweden zeggen, smaklig måltid!”

Zweedse balletjes in roomsaus

(Voor 4 personen)

Mocht je nu tijdens het lezen zitten te zweten, no worries! Het boodschappenlijstje is kort en het recept bestaat uit zes simpele stappen. Dus het is niet per se een flinke opgave om de balletjes thuis op tafel te toveren.

Ingrediëntenlijst balletjes

500gr rundergehakt

250gr varkensgehakt

1 ui, fijngesneden

1 teentje knoflook, gesneden (of geplet)

100gr broodkruimels

1 ei

5 eetlepels volle melk

peper en zout

Ingrediëntenlijst roomsaus

scheutje olie

40gr boter

40gr bloem

150ml groentebouillon

150ml runderbouillon

150ml (slag)room

2 theelepels sojasaus

1 theelepel Dijonmosterd

Bereidingswijze

Meng met je handen het runder- en varkensgehakt met elkaar. Voeg daar de ui, knoflook, broodkruimels en ei aan toe en meng het goed onder elkaar. Als laatste voeg je er de melk aan toe en kruid je het met peper en zout.

Nu ga je van dit mengsel allemaal kleine, ronde balletjes rollen. Die leg je op een (schoon) bord, dat je afgedekt zo’n twee uur in de koelkast zet. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Neem de balletjes uit de koelkast en laat ze op kamertemperatuur komen. Als ze dat zijn, doe je olie in een pan op middelhoog vuur. Als de pan goed warm is, leg je de balletjes in de pan en bak je ze aan alle kanten bruin.

Als ze bruin gebakken zijn doe je de balletjes in een ovenschaal. In de voorverwarmde oven zet je de schaal afgedekt zo’n 30 minuten in.

Nu ga je de saus maken. Zet daarvoor een pan op het vuur en smelt hier de boter in. Als de boter gesmolten is, voeg je er de bloem aan toe. Dit doe je terwijl je goed blijft roeren (zo’n 2 minuten lang). Als de bloem goed opgenomen is door de boter, voeg je er de bouillons aan toe. Blijf goed doorroeren. Vervolgens voeg je hier de room, sojasaus en Dijonmosterd aan toe. Breng het mengsel zachtjes aan de kook zodat de saus indikt.

De makkelijkste stap: serveer dit alles op een bord met je favoriete side.

Foto credits: Ikea Food Services