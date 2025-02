HP koopt AI-bedrijf Humane: trekt stekker uit de Ai Pin

HP heeft besloten om voor 116 miljoen dollar het bedrijf Humane te kopen. We kennen dit AI-bedrijf vooral van zijn Ai Pin, een soort broche waarmee je via AI allemaal dingen kon doen. Een apparaatje dat in werkelijkheid echter heel heet werd, langzaam was en met meer problemen kampte.

Dag Ai Pin

We wisten al dat er iets rommelde, want 9 maanden geleden zette Humane zichzelf te koop. Het is nu duidelijk dat het HP is dat tot de koop overgaat, al is het nog onduidelijk wat het bedrijf er precies mee van plan is. Wel is het duidelijk dat Humane belangrijke AI-mogelijkheden verkoop aan HP en dat het dus die Ai Pin niet meer verkoopt.

De AI Pin is vanaf 28 februari echter praktisch onbruikbaar, omdat de servers van Humane dan offline gaan. De apparaatjes kunnen dan niet meer bellen, antwoorden op berichtjes, AI-vragen beantwoorden en bij de cloud. Met andere woorden: je kunt er eigenlijk niks meer mee. Reden voor Humane om mensen aan te raden hun bestanden van het apparaat te halen als back-up.

Een zure dobber voor eigenaren van het apparaatje. Wil je je geld terug, dan kun je tot 27 februari een aanvraag doen.