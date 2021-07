Grote internetstoring treft bedrijven, banken en webshops wereldwijd

Aan het eind van de middag werd Akamai, een tech-provider die zorgt voor het snel bereikbaar zijn, en doorgaans ook blijven, getroffen door een grote storing. Daardoor waren de websites van Nederlandse bedrijven als Albert Heijn, Rabobank, ING, HBO en ABN-Amro, maar ook de website van de politie ruim een uur niet bereikbaar.

De stroring beperkte zich echter niet tot Nederland. Internationaal waren ook veel bedrijven en websites niet bereikbaar, waaronder Amazon, luchtvaartmaatschappij Delta en de streaming diensten van HBO max.

Unicum voor Akamai

Uiteindelijk meldde Akamai rond 19u00 dat de storing verholpen was. Bijzonder is wel dat storingen, waarvan de exacte oorzaak in dit geval nog niet bekend is, bij Akamai eigenlijk nooit voorkomen. Sterker nog, voor zover bekend is dit de eerste keer dat dit bedrijf met een dergelijke storing te kampen kreeg.