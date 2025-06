Voor het eerst in jaren weer groei in online uitgaven aan producten

Na jaren van lichte daling is er in het eerste kwartaal van 2025 voor het eerst weer sprake van groei in online uitgaven aan producten. Volgens de nieuwste cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor gaven Nederlandse consumenten ruim €9 miljard online uit, wat een stijging van 4% betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Opvallend: deze groei komt volledig van producten, want de bestedingen aan online diensten zijn juist met 2% gedaald.

Home & Living groeit met 46%

De grootste stijging is te zien in de categorie Home & Living, die met maar liefst 46% groeide ten opzichte van Q1 2024. Consumenten gaven vooral meer uit aan keukengerei, huishoudtextiel en keukenapparatuur. Het aantal aankopen steeg met 2%, maar het gemiddelde bedrag per aankoop liep flink op. Ook speelgoed deed het goed online (+28%), met name action figures, bouwsets (vooral LEGO) en puzzels.

Volgens Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, is er een duidelijke verschuiving van offline naar online waarneembaar in deze categorie: “Het online aandeel voor Home & Living is in een jaar tijd gestegen van 24% naar 36%. Dat heeft alles te maken met veranderend winkelgedrag en het verdwijnen van ketens als Blokker uit het straatbeeld.”

Aantal aankopen daalt, maar bestedingen per aankoop stijgen

Hoewel de totale online bestedingen stijgen, daalt het aantal aankopen met 3%. Dat komt vooral door een forse afname in het aantal aankopen van diensten (-12%). Binnen diensten is de categorie Tickets voor Attracties & Evenementen flink teruggelopen (-16%), net als verzekeringen (-12%). De gemiddelde besteding per aankoop steeg wel met 6%, naar €110.