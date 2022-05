​Grindr strooit met locatiegegevens: met alle gevolgen van dien

De datingapp staat bekend als een soort LGBTQH-variant van Tinder. Het is een goede plek voor mannen om andere mannen te zoeken voor een seksueel avontuur, maar ook voor mensen die er een relatie uit willen halen, is Grindr zeker niet ongeschikt. Het wordt veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld landen waar het niet is toegestaan om gay of trans te zijn. Daar zit hem ook precies het trieste aan de werkwijze van Grindr, want door gegevens te verkopen komen deze mensen flink in de problemen.

Als je je inschrijft op een app, dan weet je dat het bedrijf waarbij je je inschrijft je gegevens heeft en daar meestal ook wel iets mee doet. Dat zouden ze technisch gezien moeten omschrijven in zijn voorwaarden, maar veel mensen ploegen die niet door: die willen gewoon de app gebruiken en tikken of klikken al gauw op ‘ja’, ‘oke’ en ‘akkoord’. Soms zetten bedrijven iets minder specifiek in die voorwaarden wat ze precies met je gegevens doen, zoals Grindr .

Grindr gevaarlijk bezig

Hoewel het geen gegevens heeft verkocht over bijvoorbeeld namen van gebruikers, heeft het wel gekozen om locaties van gebruikers vast te stellen en te verkopen. Hierdoor konden kwaadwillenden herleiden waar iemand woonde en wisten ze zo de persoon te vinden die ‘illegaal’ bezig was. Ook in de Verenigde Staten is dit voorgekomen, waar in principe homo zijn niet verboden is. Iemand hoog in de boom bij de katholieke kerk bleek een gebruiker van Grindr en daarvoor werd hij volledig verketterd.

WSJ meldt dat het gaat om miljoenen gegevens van Grindr-gebruikers, die jarenlang te koop staan. Het heeft bewijs gevonden dat dateert uit 2017 (!) en die gegevens zouden zelfs nog steeds verkrijgbaar zijn. Volgens Grindr is het inmiddels met die praktijken gestopt en zijn er geen locatiegegevens van gebruikers meer gedeeld, maar het kwaad is natuurlijk allang geschied: immers zijn er veel mensen die 5 jaar later nog steeds op dezelfde plek wonen. Door locatiegegevens met elkaar te matchen, konden mensen zien wie er met wie afsprak.