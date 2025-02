Gemini voor Google Workspace nu beschikbaar in het Nederlands

Al meer dan 20 jaar biedt Google Workspace teams de tools om samen te werken, creëren en ontwikkelen. Ruim 10 miljoen bedrijven, van start-ups tot multinationals, verbeterden hun manier van werken met behulp van het platform. Om nog meer organisaties wereldwijd te ondersteunen, breidt Google Cloud de beschikbaarheid van Gemini voor Workspace uit naar meer dan 15 nieuwe talen, waaronder Nederlands. Dankzij deze uitbreiding wordt Gemini voor Workspace toegankelijker voor meer dan 1 miljard mensen van wie hun voorkeurstaal vanaf nu wordt ondersteund.

De uitgebreide ondersteuning bouwt voort op de aankondiging van afgelopen maand over de integratie van AI-functionaliteit in de Workspace Business- en Enterprise-abonnementen. Doordat er geen extra kosten voor add-ons zijn, kunnen alle Workspace-gebruikers nu profiteren van de toegevoegde waarden van Google AI. Meer informatie over prijzen en beschikbare functies is te vinden in het Help Center.

Efficiënter werken met Gemini in Workspace-apps

Gemini in Gmail maakt het makkelijker om te vinden wat je zoekt en snel te reageren. Klantenservicemedewerkers kunnen Gemini vragen om ongelezen e-mails van klanten te tonen en hen te helpen bij het opstellen van persoonlijke e-mailantwoorden – allemaal in hun voorkeurstaal.

Gemini in Docs helpt teams bij het schrijven van teksten in hun eigen taal. Zo kan het creatieve suggesties geven bij een writer’s block of social media-teksten voor campagnes opstellen.

Gemini in Drive ondersteunt gebruikers bij het verzamelen van informatie uit verschillende bestanden. Stel Gemini een vraag over een bepaald onderwerp en binnen enkele seconden toont het de relevante informatie in het zijpaneel.

Meer manieren om met Gemini te werken in het Nederlands

De mogelijkheid om in een voorkeurstaal te werken gaat verder dan het samenvatten van informatie of het creëren van content. De Gemini-app (gemini.google.com) ondersteunt 40 verschillende talen, waardoor gebruikers in hun eigen taal kunnen brainstormen over ideeën of onderzoek kunnen doen naar een bepaald onderwerp. Daarnaast helpt Gemini bij het overbruggen van communicatiekloven tussen internationale teams. Tijdens een Google Meet-vergadering kunnen gebruikers vertaalde ondertiteling inschakelen in een van de 69 ondersteunde talen, ongeacht de gesproken taal. Bovendien kan Gemini automatisch berichten vertalen in Google Chat.

“AI is niet zomaar een handig hulpmiddel, het is een fundamentele verandering in de manier waarop we werken. Met Nederlands ondersteund door Gemini in het zijpaneel van Google Workspace, helpen we nog meer Nederlandse gebruikers een tijdperk van door AI aangedreven werk te omarmen en de productiviteit, creativiteit en innovatie van werknemers te stimuleren,” aldus Joost Smit, Country Lead Benelux-landen, Google Cloud.

Aan de slag met Gemini in Workspace

Hoe ga je zelf aan de slag met Gemini in Workspace?