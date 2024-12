Funda komt met eigen jaarlijst: Kijkcijfers 2024

Liever een soort tiny house-ervaring in het groot? De Scandinavische bungalow van 108 vierkante meter (toch nog erg ruim dus) is het meest bewaard en kost 135.000 vrij op naam. Er schuilt wel een addertje onder het gras: dat gras is namelijk niet van jou. Dit huis wordt verkocht zonder de grond, waardoor het toch ineens een vrij dure woning wordt in Nederland. Het huis met de meeste reacties staat in Rheezerveen: ook vrijstaand en prachtig, maar wel met erfpacht. Ach, dan woon je wel middenin de natuur.

Tot 450.000 euro

Dat we in Nederland vooral een tekort hebben aan betaalbare woningen blijkt wel uit waar het meest naar gezocht werd: tot 450.000 euro. Wel willen we ruim wonen: we zoeken vooral op huizen vanaf 100 vierkante meter en het liefst modern: huizen die na 2020 zijn gebouwd. Die hebben immers ook veel voordelen als het gaat om energielabels. In Amsterdam zijn de meeste zoekers, in IJsselstein kan je huis op de meeste kliks rekenen.

Funda heeft op zijn Kijkcijfers 2024-pagina ook een lijst gemaakt met onder andere de 5 duurste huizen, de 5 meest bekeken huizen en meer om 2024 in kaart te brengen. Hopelijk vind je deze Wrapped iets minder teleurstellend als die van Spotify: al helpt het natuurlijk ook dat dit geen persoonlijk lijstje is. Toch liever wel iets persoonlijkers? Check dan 10 jaarlijstjes zoals Spotify Wrapped.