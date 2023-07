Freedom Internet nu ook op glasvezel van Open Dutch Fiber

Freedom Internet profileert zich, zoals de naam al doet vermoeden, als een vrije internetprovider. Voor wie het nog niet wist, Freedom is ontstaan uit ‘onvrede’ jegens KPN toen dat bedrijf besloot de als een van de best te boek staande internetproviders, XS4All, op te doeken. Enkele ex-medewerkers van XS4All richtten na dat besluit Freedom Internet op.

Freedom Internet bij Open Dutch Fiber

Deze week maakte de internetprovider bekend dat ze hun diensten nu ook via het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber (ODF) aanbieden. Dat wil zeggen, in die gebieden waar het glasvezelnetwerk van ODF al minimaal een jaar beschikbaar is. Dat heeft te maken met de exclusiviteitsdeal die T-Mobile bij ODF heeft.

Dat betekent dat in het eerste jaar na de aansluiting, alleen T-Mobile haar diensten over het glasvezelnetwerk mag aanbieden. Na die periode eindigt die exclusiviteit en kan ODF haar netwerk verder exploiteren als zogenoemd ‘open netwerk’, waarop andere providers van internet en tv ook hun diensten kunnen aanbieden.

Op dit moment is het alleen nog mogelijk een Freedom Internet abonnement op die locaties te pre-orderen. De provider werkt naar eigen zeggen momenteel aan de technische voorbereidingen en -werkzaamheden om het aanbieden van haar diensten over het ODF glasvezelnetwerk.

Dit betekent dat iedereen in de onderstaande plaatsen binnenkort alvast een een glasvezelabonnement bij Freedom Internet kunnen 'reserveren'.

- Delft

- Haarlem Zuid-Oost

- Leidschendam

- Ridderkerk

- Roosendaal

- Rotterdam Prins Alexander Noord

- Utrecht de Meern

- Utrecht Noord-Oost

- Venlo Zuid

- Zoetermeer Noord

- Zoetermeer Zuid

Op de website staat ook een postcodecheck, dus woon jij op een van de ruim 850.000 adressen met een ODF-glasvezelaansluiting? Dan kun je dat daar checken.