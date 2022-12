Freedom verhoogt tarieven internetabonnementen

Freedom Internet is provider die werd opgericht door een aantal XS4All fans en medewerkers die er niet mee konden leven dat KPN die provider – jarenlang de beste van Nederland – ging opdoeken. Deze week maakte Freedom bekend dat ze de tarieven van veel internet access abonnementen per 1 februari 2023 moeten gaan aanpassen, en dan met name dus verhogen. Het goede nieuws is dat de tarieven van abonnementen bij sommige netwerkproviders, waar Freedom haar diensten aanbiedt, gelijk blijven en enkele zelfs in prijs dalen.

Ook voor bestaande klanten

De nieuwe prijzen gaan zowel voor nieuwe als bestaande klanten gelden. Freedom geeft als reden aan dat ze te maken hebben met tariefwijzigingen die zijn doorgevoerd door de netwerken waarover de provider haar internetverbinding leveren.

Voor de abonnementen die duurder worden, in totaal twaalf, gaat het maandbedrag met 2 euro omhoog. Er zijn vier abonnementen die 2 of 3 euro goedkoper worden en van zes abonnenten blijft de prijs gelijk. Hieronder vind je een compleet overzicht van alle prijswijzigingen van de providers die hun diensten via Freedom Internet aanbieden.