Exodus kabelinternetklanten bij VodafoneZiggo gaat door

VodafoneZiggo verwelkomde het afgelopen kwartaal netto 27.700 nieuwe mobiele klanten. Vergeleken met een jaar geleden daalde de groei van het aantal nieuwe mobiele abonnees wel flink. Toen werden in het derde kwartaal nog 67.000 nieuwe mobiele klanten gescoord. Opvallend is dat ondanks de inflatiecorrectie, het gemiddelde bedrag dat een post-paid abonnee uitgeeft, met 1 euro gedaald is naar 17 euro per maand.

Terwijl concurrenten KPN, T-Mobile en Delta zich bijna te pletter graven om voor 2026 meer dan driekwart van Nederland op glasvezel aan te sluiten, blijft de grootste kabelprovider van ons land, VodafoneZiggo, geloven dat ze de strijd om de internet abonnee nog altijd kunnen winnen. De praktijk laat echter kwartaal op kwartaal iets anders zien. De glasvezelproviders verwelkomen elke drie maanden vele duizenden nieuwe internetabonnees, terwijl VodafoneZiggo er op dit moment meer dan 10.000 per maand ziet weglopen . Die exodus is zoals gezegd al een tijdje aan de gang. In een jaar tijd verloor VodafoneZiggo meer dan 66.000 internetabonnees.

Cashcow bloedt en de concurrentie wordt harder

In totaal heeft VodafoneZiggo in een jaar tijd ruim 130.000 nieuwe mobiele abonnees mogen bijschrijven. Daardoor blijft het klantenbestand van de provider ook jaar op jaar nog altijd groeien. Echter, de cashcow van VodafoneZiggo, zijnde de vaste internet abonnees – bloedt behoorlijk. En de komende jaren zal de concurrentie van de glasvezelmarkt alleen nog maar toenemen.

Niet alleen omdat het aantal glasvezelaansluitingen groeit, maar toch vooral omdat glasvezelabonnementen op dit moment simpelweg ook voordeliger zijn. Overstappen van VodafoneZiggo naar een glasvezelprovider kan je, afhankelijk van de samenstelling van het abonnement (interetsnelheid, wel of geen TV, etc), al gauw een tot meerdere tientjes per maand schelen. En dan houden we geen rekening met de introductiekortingen.

Zelf ben ik enkele maanden geleden overgestapt van VodafoneZiggo naar KPN Glasvezel. Ik had een GigaNet abonnement met een behoorlijk uitgebreid tv-pakket (ViaPlay, NetFlix, Pluspakket, ESPN) waarvoor ik bij VodafoneZiggo 125 euro per maand betaalde. Bij KPN betaal ik voor exact hetzelfde pakket, als de introductiekorting over zes maanden stopt, 93 euro per maand. En dan heb ik ook nog 1 Gbit down- én upload (bij Ziggo was dat max 1 down en 50 Mbit upload) en veel meer tv-zenders in de pluspakketten. Kortom, voor mij was overstappen een ‘no-brainer’. En met mij realiseren zich dat dus nog duizenden klanten per maand.