​Eenderde van de mensen wil flexibel werken als arbeidsvoorwaarde

We zitten alweer bijna twee jaar thuis door alle coronamaatregelen . Mensen met een kantoorbaan hebben waarschijnlijk maar een paar weken wel weer op kantoor gewerkt, maar waarschijnlijk ook niet fulltime. Hoewel veel mensen flink moesten wennen aan dat thuiswerken, zijn we er ook van gaan houden. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt zelfs dat 4 op de 10 Nederlanders flexibel werken als arbeidsvoorwaarde eisen.

Waar de eerste periode van corona zorgde dat mensen juist wat meer honkvast werden: het waren immers onzekere tijden, ziet LinkedIn nu dat dat er meer beweging lijkt te komen in onze arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de ondervraagden zou overwegen om dit jaar een nieuwe baan te zoeken. Dat betekent dat er veel onderhandeld zal worden over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en daarin blijkt het allang niet meer alleen maar te gaan om een auto van de zaak of meer vrije dagen.

Flexibel werken

Mensen vinden het belangrijk hoe een bedrijfscultuur is en hoe het zit met flexibel werken. Waar er eerst wat moeite was om aan te passen aan flexibel werken, zijn we nu gewend om even naar de supermarkt te gaan tijdens werktijd, of misschien zelfs even te kunnen gaan sporten en iets langer door te werken. Iets wat je niet snel doet als je op kantoor zit. Bovendien zijn er veel mensen die menen dat ze zich beter kunnen concentreren als ze thuiswerken, in plaats van dat ze worden gestoord door collega’s die naar ze toe komen met vragen en verhalen.

De arbeidsmarkt is krap en LinkedIn denkt dat bedrijven hun mindset hierop moeten aanpassen. Nienhuis: “Voor bedrijven betekent dit dat zij in de strijd om talent focus moeten houden op het binden én het behouden van medewerkers. Daarbij zullen ze tegemoet moeten komen aan deze vernieuwde visie op werk, door de bedrijfscultuur daarop in te richten en rekening te houden met de factoren die de werknemer van nu écht belangrijk vindt." Het onderzoek toont ook aan dat de pandemie voor een kleine derde van de mensen heeft gezorgd dat werk minder belangrijk is geworden in het dagelijks leven.