Lege kantoren na corona?

Nu de coronacijfers weer oplopen en aan ons wordt gevraagd om liever thuis te blijven werken rijzen er weer allemaal vragen op zoals wie de kosten gaat betalen voor de extra energie die gebruikt wordt en de extra koppen koffie die genuttigd worden tijdens het thuiswerken. En hoe zit het ‘na corona’ blijven we dan nog steeds thuis werken? En willen we dat wel of niet? Zoals het er nu naar uit ziet is thuiswerken een blijvertje, ook nadat de overheid de coronamaatregelen gaat versoepelen! Softwarebedrijf Klippa liet hier een onderzoek naar doen.

Onderzoek onder 1060 Nederlanders

Uit het onderzoek dat werd gehouden onder 1060 Nederlanders is gebleken dat 48% van de Nederlanders vindt dat de werkgever hen extra moet betalen bij thuiswerken. Vooral de mannen vinden dit (50%) ten opzichte van de vrouwen (44%). 82% vindt dat zij zelf moeten kunnen beslissen of zij thuiswerken nadat de overheid de coronaregels weer heeft versoepeld.

“Het huidige advies van de overheid is om thuis te werken als het kan en te werken op kantoor als dat nodig is”, vertelt Yeelen Knegtering, CEO van Klippa. “Omdat je thuis stroom gebruikt en faciliteiten die je anders op kantoor had gebruikt, maken werknemers meer kosten. Een groot deel van de werknemers vindt dus dat de werkgever verantwoordelijk is voor deze extra kosten. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap is het verstandig om hier rekening mee te houden.”