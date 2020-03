Dit zijn de populairste websites van deze eeuw in Nederland

We betaalden in 2000 met de gulden, iPhones bestonden nog niet en we waren blij dat de millenniumbug een storm in een glas water bleek te zijn. Sinds de eeuwwisseling is er nogal wat veranderd in het online landschap. En waar we in 2000 nog massaal Startpagina bezochten, is die website anno 2020 bij een groot publiek niet eens meer bekend.

Het mooie van deze lijsten met populairste websites is dat je zelf even teruggaat in de tijd. Hyves was bijvoorbeeld ooit ons eerste social media platform en mega populair. En kennen we Altavista nog? Dat was toch een tijdje een behoorlijk hippe zoekmachine.

Internetten in 2000

Wat deden we in 2000 allemaal online? Nou, een stuk minder dan we vandaag de dag doen. We hadden vaak wel een e-mailadres (hotmail) en konden mailen. Op Startpagina, Altavista en Ilse zochten we naar interessante links. WhatsApp bestond nog niet, we konden net een paar jaar sms-en, maar we hadden wel het immens populaire MSN. Ons internet was traag, al vonden we het toen natuurlijk helemaal niet langzaam.

Deze sites bezochten Nederlanders in 2000 het meest (kennen jullie deze nog.....?):

Startpagina Ilse Omroep.nl Altavista Msn Planet Webwereld Vindex Teletekst NS

Opkomst van Facebook en Google

In 2002 introduceert Google de Nederlandse versie van zijn zoekmachine. Al snel wordt dit in ons land de meest populaire site en dat blijft zo vanaf 2005. Tussen 2000 en 2010 wordt het internet veel sneller en we maken kennis met Facebook. Uiteindelijk verdwijnt Hyves, ons favoriete platform met dansende bananen, zelfs helemaal. Daarnaast poppen Twitter, YouTube, Messenger, LinkedIn en WhatsApp op.

Dit zijn de best bezochte sites in Nederland in 2010:

Google YouTube Hyves Live.com Bol.com Buienradar Wikipedia Detelefoongids Marktplaats Facebook

Online shoppen en social media

Vanaf 2010 is online shoppen flink in opkomst. Bol.com staat dan al hoog in de lijst en Marktplaats ook. We bestellen inmiddels steeds meer online, lezen meer nieuws online en onderhouden ons netwerk online. Dat zien we terug in het overzicht van de best bezochte websites anno nu:

Google YouTube WhatsApp Facebook Bol.com Instagram Nu.nl] Marktplaats Ad.nl Albert Heijn

Van de 45 sites die in de afgelopen 20 jaar de top 10 haalden, kwamen er 8 in meer dan een derde van de lijstjes voor. Google, YouTube en Facebook bijvoorbeeld. Startpagina en detelefoongids.nl scoren heel goed tot 2010.

Best bezochte nieuwssites

Sinds 2008 vinden we Nu.nl, NOS, Telegraaf en AD terug in de top 4. Nu.nl voert de lijst aan sinds 2007. Het AD wint aan populariteit ten koste van De Telegraaf. De sites hebben een behoorlijk groot bereik, met miljoenen unieke bezoekers per maand. Bekijk de hele lijst hier.

Het onderzoek naar de populairste websites van deze eeuw werd gedaan door svdj (stimuleringsfonds voor de journalistiek). De telling van het bezoek aan websites is complex. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van zes verschillende bronnen, bij al deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van diverse methodes.