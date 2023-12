Dit zijn de meest gezochte zoektermen op Pornhub in 2023

We hebben een Spotify Wrapped gehad, je jaar in games op PlayStation en Switch, maar er is nog een platform dat met een interessante jaarlijst op de proppen komt… Pornhub. Gelukkig is het geen persoonlijke wrap up, maar een wereldwijde. En daar kun je interessante wetenswaardigheden (en tips, waarom ook niet?) uithalen. Hentai We kunnen er veel woorden aan vuil maken, maar de zoekopdrachten spreken vooral voor zich. We blijken allemaal enorm geïnteresseerd in hentai, al is het de vraag of dat vooral uit lust is, of ook uit nieuwsgierigheid en verbazing. Hentai is animeseks en omdat het getekend is, kan de fantasie echt in de vrije loop gelaten worden. Over wilde fantasieën gesproken, milf (mom i’d like to f…) staat op de tweede plaats, gevolgd door de klassieker: lesbian. Bij de gays is het twink, maar op een tweede anime en dan Filipijnse jongens (pinoy).

Abella Danger Qua meest beroemde pornosterren doet Abella Danger het het beste, gevolgd door Angela White, Eva Elfie en meer vrouwelijke supersterren, al zien we ook diverse mannen voorbijkomen, zoals Johnny Sins en Jordi El Nino Polla. Zoek je nog inspiratie, dan is hier de volledige lijst (plus die van de gay-categorie, met bijzondere namen als William Seed en Cutler X):

Sex-robots Pornhub geeft aan dat er bepaalde dingen waren die 2023 bepaalden. Zo zouden steeds meer mensen zoeken op ‘mature’, dus wat oudere mensen die het gezellig hebben, net als granny (oma) en sexy granny (sexy oma). Ook willen we het graag groot hebben. Zowel big boobs (borsten), big booty (billen) als big cock (penis) waren erg populair. En, wat niet heel vreemd is gezien de trend an AI-chatbots vorig jaar: sex machines, zoals android cosplay, sex robot en sex machine werden volop gezocht.

Nederlanders op Pornhub In Nederland lusten we er wel pap van, dat Pornhub. We staan op de 15e plek van de wereld qua hoeveelheid traffic die we naar Pornhub sturen. Het valt echter mee: vorig jaar stonden we op de 13e plek. Wel schijnen we relatief lang op Pornhub te vertoeven: we staan met 10 minuten en 38 seconden op de vierde plek qua langste tijden op Pornhub. Nummer 1 zijn de Filipijnen met 11 minuten en 15 seconden. We zijn maar liefst 24 plaatsen dichterbij de nummer 1 gekomen dan een jaar eerder. Ook interessant: in Nederland is anaal vooral populair. Om op te zoeken op Pornhub in ieder geval.

Sexy gamepersonages Tot slot storten we nog een aantal lijstjes op je uit, waaronder een van onze favorieten, namelijk de game- en popcultuurpersonages. Fascinerend om te zien van welke gamepersonages we het blijkbaar warm krijgen. Koud zijn we in ieder geval op oudjaarsavond: in Nederland is er de grootste daling in traffic op oudjaarsavond van de hele wereld.