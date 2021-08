Dit is waarom de campagne 'Accept to Enter' zo hard nodig is

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: het is Pride Week ! De week waarin diversiteit wordt gevierd en wordt gestreden voor de rechten van iedereen, ongeacht sekse/gender of oriëntatie. De campagne 'Accept to Enter' is tegelijkertijd van start gegaan. Hiermee wil de organisatie de stemming van de Eerste en Tweede Kamer over aanpassing van de Grondwet onder de aandacht brengen. Zij willen namelijk dat er een verbod komt op discriminatie op basis van seksuele gerichtheid. Steeds meer mensen en merken steunen het initiatief en brengen de campagne onder de aandacht. Grote kans dat je het binnenkort gaat zien op websites, mocht je Accept to Enter nog niet zijn tegengekomen.

Accept to Enter: gelijke rechten vastleggen in Grondwet

In Artikel 1 van de Grondwet wordt discriminatie verboden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Maar een verbod op discriminatie van alle mensen is dit niet. Wat betreft de organisatie ontbreekt een grondwettelijk verbod op LGTBQIA+ discriminatie. Het COC pleit al 20 jaar voor een wijziging van de Grondwet. Het lijkt ons niet zo'n issue, want iedereen is toch tegen discriminatie? Nou, zo simpel is het dus niet. Met deze campagne willen Nederlandse merken en organisaties aandacht vragen voor het bizarre gegeven dat een verbod op discriminatie van deze mensen nog niet is opgenomen in Artikel 1.

Onder andere GroenLinks, Mojo Concerts, Start People en Holland Casino ondersteunen Accept to Enter. In de Pride week, die nog tot 8 augustus loopt, kun je met een pop-up op je website aangeven bij websitebezoekers dat je discriminatie niet tolereert. En het is weer extra aandacht voor het vastleggen van het verbod, dat er hopelijk heel snel wél komt!

Wist jij dit al?

In het persbericht van de initiatiefnemers van Accept to Enter lezen we dat maar weinig Nederlanders weten dat de rechten niet verankerd zijn in de Grondwet. 62% van de ondervraagden is hiervan niet op de hoogte, terwijl 74% vindt dat het wel vastgelegd moet worden. Door het verbod op te nemen in Artikel 1 is de LGTBQIA+ gemeenschap er zeker van dat hun verworven rechten beschermd zijn. Denk ook aan andere rechten waar hard voor gestreden is, zoals het huwelijk met iemand van hetzelfde geslacht.