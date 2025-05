Dit is hoeveel mensen juist meer werk moeten doen door AI

Er wordt vaak gezegd dat AI voor meer banen zorgt, of juist dat het banen verloren doet gaan, maar er is niet vaak gekeken of AI nou ook zorgt voor meer werk voor bestaande banen. Tot nu. Wat blijkt? 8,4 procent van de werkenden heeft juist meer taken gekregen in zijn werk door de komst van AI.

AI zorgt voor meer werk

De studie werd verricht in Denemarken in 2023 en 2024. In principe bleek uit het onderzoek vooral dat AI weinig grote invloed heeft op het werkleven. In ieder geval niet als er wordt gekeken naar salarissen of hoeveel mensen een baan hebben. Maar wat wel blijkt, dat is dat sommige mensen juist meer werk hebben gekregen door kunstmatige intelligentie.

Het onderzoek werd verricht onder 25.000 werkenden en 7.000 organisaties. Het is opvallend dat wel heel veel mensen met AI werken, zoals ChatGPT, maar dat het tegelijkertijd eigenlijk bij weinig mensen echt voor een verandering zorgt. En dat betekent dat AI dus ook niet per se zorgt dat je je werk veel sneller doet. 2,8 procent van de werkuren, dus een uur per week, wordt ongeveer bespaard door AI. Alles bij elkaar opgeteld is dat gelukkig wel wat, maar gigantisch veel is het niet.