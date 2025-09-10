De winnaar van de Nationale AI Challenge 2025 is LUMC

Goed nieuws voor het LUMC (Cairelab) en voor de Politie: zij hebben de beste AI-cases ingediend in de Nationale AI Challenge 2025 en gaan er nu met de winst vandoor. Er waren vijf finalisten die hun case moesten presenteren en deze twee kwamen als winnaar uit de bus.

Nationale AI Challenge

De winnaars zijn dus niet bedrijven die een geweldig voorbeeld hebben van hoe ze iets met AI hebben opgelost, maar juist zij die met een probleem komen dat heel goed zou kunnen worden opgelost met AI. De verkiezing is georganiseerd door KickstartAI en AI Coalitie voor Nederland, waarbij KickstartAI ook daadwerkelijk met een team van AI-experts en machine learning engineers aan de slag gaat om de uitdagingen van de winnaars op te lossen. In ieder geval kunnen we een oplossing goed gebruiken.

Het LUMC wil er namelijk een oplossing mee ontwikkelen die gestructureerde wondrapportages kan genereren op basis van foto’s, waardoor de werkdruk voor verpleegkundigen wordt verlicht en de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. De Politie wil complexe milieuwetgeving inzichtelijk maken in een AI-tool, waardoor onderzoekers alle wetten die beschikbaar zijn kunnen benutten. Het idee is dat vervuilers dan tot in de puntjes aansprakelijk kunnen worden gesteld.