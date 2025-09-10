De winnaar van de Nationale AI Challenge 2025 is LUMC

Goed nieuws voor het LUMC (Cairelab) en voor de Politie: zij hebben de beste AI-cases ingediend in de Nationale AI Challenge 2025 en gaan er nu met de winst vandoor. Er waren vijf finalisten die hun case moesten presenteren en deze twee kwamen als winnaar uit de bus.
De winnaars zijn dus niet bedrijven die een geweldig voorbeeld hebben van hoe ze iets met AI hebben opgelost, maar juist zij die met een probleem komen dat heel goed zou kunnen worden opgelost met AI. De verkiezing is georganiseerd door KickstartAI en AI Coalitie voor Nederland, waarbij KickstartAI ook daadwerkelijk met een team van AI-experts en machine learning engineers aan de slag gaat om de uitdagingen van de winnaars op te lossen. In ieder geval kunnen we een oplossing goed gebruiken.
Het LUMC wil er namelijk een oplossing mee ontwikkelen die gestructureerde wondrapportages kan genereren op basis van foto’s, waardoor de werkdruk voor verpleegkundigen wordt verlicht en de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. De Politie wil complexe milieuwetgeving inzichtelijk maken in een AI-tool, waardoor onderzoekers alle wetten die beschikbaar zijn kunnen benutten. Het idee is dat vervuilers dan tot in de puntjes aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Albert Simonse, Nursing Information Officers bij LUMC is in zijn nopjes: “We zijn vooral superblij dat we dit hebben gewonnen en deze kans krijgen om de verpleegkundige registratielast te verlichten en de wondzorg echt te verbeteren. Ik hoop dat deze oplossing een standaard ondersteuning wordt voor verpleegkundigen in het wondzorgproces en dat het beschikbaar zal zijn in elke werkomgeving waar wondzorg wordt verleend.”
Senior Adviseur bij de Politie Amir Niknam is ook blijf: “Heel blij dat we hebben gewonnen! Het AI-onderwerp begint eindelijk de aandacht te krijgen die het verdient. Met behulp van de toekomstige AI-tool besparen onze onderzoekers veel tijd, waardoor er meer overtreders kunnen worden aangepakt.”
Teams konden zich vanaf april 2025 aanmelden en daarbij werd gevraagd om problemen die concreet en relevant zijn, maar ook maatschappelijke impact teweegbrengen en voldoende kwalitatieve data bieden voor AI-ontwikkeling. De finalisten waren Gemeente Den Haag, Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Leiden University Medical Center (via Cairelab), De Politie en Leiden University Medical Center (via de spoedeisende hulp). De jury bestaande uit vak-experts werd uiteindelijk gevraagd om een eindoordeel te vellen.
De komende maanden worden er AI-oplossingen ontwikkeld, met als doel om te laten zien hoe waardevol AI kan zijn.