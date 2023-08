​De waarde van een voetballer? Clubs kunnen gewoon googelen

De een spreekt er schande van, de ander vindt het helemaal terecht: voetballers met een hoge prijskaart. De duurste voetballer ooit was Erling Haaland, die voor 245,1 miljoen euro naar Manchester City werd gehaald. Maar ook Neymar is een beroemde aankoop: voor 222 miljoen ging hij naar Paris Saint-Germain. Nu zou je denken: als je zoveel geld betaalt, dan heb je iemand waarschijnlijk al 5 tot 10 jaar op het vizier. Maar, zo blijkt het vaak helemaal niet te gaan.

Gescout worden

Het is de droom van menig jongere: tijdens een potje voetballen gescout worden. Vroeger was dat hoe het voornamelijk werkte: de scouts keken bij wedstrijd of training naar de vaardigheden van de voetballer en konden zo bedenken of iemand wat waard kon zijn (of worden). Geen zorgen, die traditie bestaat nog steeds, maar er is ook een andere manier om te bepalen hoeveel een speler waard is. Nu moet je dan wel kijken naar de doorgewinterde profs, zoals zo’n Haaland.

Spaans onderzoek wijst namelijk uit dat je de waarde van een speler ook kunt halen uit Google Trends. Ja, vergeet de noppen, vergeet het gras, vergeet de bal, de truukjes en de scores: komt iemand een beetje goed voor de dag op Google? Google Trends is het platform van de zoekmachine waarop wordt bijgehouden wat er op dat moment trending is. Vaak komen daar voetbalwedstrijden en voetballers in voorbij (in de sportsectie vooral), maar je kunt er ook zien wat er nu veel wordt besproken op het gebied van beroemdheden, technologie of algemeen binnenlands nieuws.