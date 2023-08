Neymar opgehaald in Parijs met een 747

Dit weekend is de Braziliaanse voetbal superster, die enkele weken geleden zijn transfer naar het Saoedische Al Hilal bekendmaakte, naar zijn nieuwe club vertrokken. Nu is het al lang geen nieuws meer dat grote voetbalclubs hun (nieuwe) supersterren met de nodige egards en luxe binnenhalen, vaak met een privéjet, maar de reis van Neymar naar Saoedi-Arabië mag je wel een in de categorie ‘overtreffende trap’ noemen.

Boeing 747 vliegt met één passagier van Parijs naar Ryadh

Speciaal voor Neymar stuurde zijn nieuwe club, Al Hilal, namelijk een Boeing 747 naar Parijs. Nee, geen lijnvlucht met 300+ passagiers aan boord, maar een leeg toestel dat voor de reis van Parijs terug naar Riyad welgeteld 1 (één) passagier vervoerde: Neymar. Vlak voor zijn vertrek postte Neymar een korte video op X. Daarin zie je hem vlak voor vertrek bij de 747 poseren.

Nog los van de gekte om een vliegtuig in te zetten voor het vervoer van één passagier, is het ook niet bepaald een milieuvriendelijke actie van de Saoedische voetbalclub. Een volgetankte 747 verbruikt meer dan 10.000 kilo kerosine per uur en stoot zo’n 1 miljoen kilo aan broeikasgassen uit. Met 400 passagiers aan boord is dat zo’n 25 kilo kerosine per passagier per uur. Met 1 passagier is het toestel lichter dus zal het verbruik iets lager liggen. Mits Neymar natuurlijk niet te veel ruimbagage bij zich had…



Nee, dan hadden ze de voetbalster beter met een nieuwe 787 Dreamliner kunnen ophalen. Ook dat is niet bepaald duurzaam, voor één passagier, maar die is wel ongeveer de helft zuiniger.