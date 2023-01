De VS wil je paspoort checken voor je een pornosite bezoekt

Pornokijkers in de Amerikaanse staat Louisiana moeten hun paspoort laten zien wanneer ze toegang willen krijgen tot pornosites. Seksuele content bekijken onder de 18 jaar is niet toegestaan en als je niet kunt aantonen dat je die leeftijd (allang) hebt bereikt, dan maak je kans op een rechtszaak aan je broek. Waar deze nieuwe regel vandaan komt? Billie Eilish.

Billie Eilish De zangeres Billie Eilish heeft zich al vaker uitgesproken over porno. Ze keek het op heel jonge leeftijd om te zorgen dat ze mee kon komen met haar leeftijdsgenoten, maar ze merkt ook dat het ervoor heeft gezorgd dat ze minder snel nee durfde te zeggen wanneer ze in een situatie was waarin er een kans was op seks. De republikein Laurie Schlegel was erg aangedaan door de ontboezemingen van de zangeres en besloot actie te ondernemen. De nieuwe wet in Louisiana verplicht het mensen om hun paspoort te laten checken voordat ze een pornosite bezoeken. Kiezen ze ervoor dit niet te doen, dan worden ze aangeklaagd. Een omstreden wet waar veel mensen uit de wereld van ‘adult entertainment’ het niet mee eens zijn. Ga je nu naar bijvoorbeeld Pornhub, dan moet je via een smartphone-app genaamd LA Wallet aantonen dat je boven de 18 bent. ken?

Porno? Eerst ID Je kunt daarvoor je ID-kaart gebruiken of een rijbewijs. Pornhub maakt ook goed duidelijk dat dit alleen in Louisiana het geval is: “Volgens de wet in Louisiana moeten we nu een proces invoeren om de leeftijd van mensen te verifiëren die onze site benaderen vanuit Louisiana. Er zou daarbij geen data worden verzameld, belooft Pornhub. Hoewel Louisiana zich niet populair maakt met de nieuwe regelgeving, is het zeker niet de enige overheid die stappen onderneemt om kinderen ver weg te houden van seksuele content. In het Verenigd Koninkrijk is er bijvoorbeeld de Online Safety Bill, waaronder ook leeftijdschecks vallen.

Kinderen beschermen Het opvallende is echter dat het in eerste instantie niet verboden is om kinderen op een pornosite toe te laten: het is tegen de wet om geen leeftijdscheck op de site te hebben. Of de wet lang standhoudt is nog maar de vraag. Niet alleen is het niet bepaald een waterdicht verhaal: het kan ook nog eens in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting in de VS. Bovendien is het de vraag of de data wel goed beschermd is. Maar: hoe ga je anders zorgen dat kinderen geen toegang krijgen tot pornografie om ze te beschermen? Het blijft moeilijk om het internet te beteugelen, dat blijkt keer op keer. Zie jij het zitten om je paspoort te laten scannen door een app, puur met als doel om een pornosite te bezoeken?