Too Good To Go is dé app die tegen voedselverspilling strijdt. Dat doet het door ‘Magic Boxes’ aan te bieden: een selectie aan producten van een bepaalde winkel. Welke producten het zijn weet je niet, maar wel dat je er een lage prijs voor betaalt omdat de producten bijna over datum gaan. De app is enorm succesvol, maar is zeker nog niet perfect. Dit zijn de voordelen en nadelen van Too Good To Go. Voordeel: je ziet hoeveel CO2 je hebt bespaard Er schijnt per jaar meer dan een miljard ton aan eten te worden weggegooid. Enorm zonde, zeker als je je bedenkt hoeveel CO2-uitstoot dat allemaal onnodig kost. De Too Good To Go-app laat sinds kort zien hoeveel CO2 je hebt bespaard en dat voelt goed. Je ziet ook meteen aan hoeveel elektriciteit dit gelijkstaat en hoeveel kopjes warme koffie je met die CO2-besparing had kunnen maken. Het is goed dat het bedrijf dit redelijk nieuwe scherm kortgeleden heeft toegevoegd, want het laat zien dat je niet alleen minder eten verspild, maar dus ook uitstoot tegengaat.

Nadeel: het menu is erg rommelig Wel is het een app waarbij je elke keer een beetje pijn hebt aan je ogen. Het menu is rommelig, soms staan er drie keer dezelfde dingen in onder verschillende kopjes en ook qua ontwerp kijkt het niet zo lekker. Er komen enorm veel teksten en letters op je af, met vaak rommelige foto’s van volle supermarkten of winkelmandjes met allerlei groenten erin. Heel veel kleur. Het is vooral lastig dat er zoveel verschillende opties zijn: supermarkten, voor in je agenda, nu op te halen, Magic Boxen die aan jouw voorkeuren voldoen, red voordat het te laat is: soms zie je zo vaak dezelfde bedrijven voorbij komen, dat het een beetje moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien.

Voordeel: je helpt verspilling tegen te gaan Een logisch voordeel want dat is waar de app voor is gemaakt. Of je nu 10 paprika’s van de Turkse groenteboer koopt om soep mee te maken of een pakketje bier dat je nog cadeau gaat doen: Too Good To Go gaat verspilling tegen en doet dat via jou. Jij hebt heerlijk eten in huis dat nog prima kan, terwijl supermarkten en winkels het niet hoeven weg te gooien. Best tof, want je koopt hierdoor minder snel nieuwe maaltijden, waardoor je in het algemeen zorgt voor een betere verdeling van het voedsel. Misschien niet zo direct, maar als je veel Too Good To Go’t, dan draag je hier zeker aan bij.

Nadeel: het is niet voor elk dieet even geschikt Hoewel sommige supermarkten wel vegaboxen aanbieden en je het ook als voorkeur kunt opgeven dat je vegetariër of zelfs veganist bent, blijft het een beetje lastig om de app te gebruiken. Wie zegt dat je bij een broodbox niet per ongeluk een hamcroissant erin krijgt? Geef je echter op dat je vegetariër bent, dan is de kans groot dat je die broodbox uberhaupt niet als optie krijgt. Het zou dus fijn zijn als meer bedrijven verschillende boxen zouden aanbieden op basis van een dieet, zeker vegans die over het algemeen vaak uit wereldovertuiging gestopt zijn met het eten van dierlijke producten, zijn waarschijnlijk juist mensen die zitten te wachten op een app tegen voedselverspilling. Het is alleen moeilijk te gebruiken in combinatie met sommige diëten, omdat er of onnodig veel wordt uitgesloten, of je als vegetariër bang bent dat je toch eten moet gaan weggooien. Juist vlees weggooien is dan extra problematisch.

Voordeel: je bespaart veel geld Too Good To Go is onder andere een grote hit bij gezinnen die het minder breed hebben en studenten. Het voordeel is dat je veel geld bespaart door zo’n Magic Box te kopen. Bedrijven kunnen er aan het einde van de dag vanalles instoppen. Sowieso krijg je zeker genoeg eten voor je geld, maar soms is dat zelfs nog veel meer dan je had durven dromen. Geld besparen is extra leuk als je eenmaal goed weet welke aanbieders precies geven wat jij graag eet (of gebruikt). De app houdt ook bij hoeveel geld je al hebt bespaart (op basis van de standaard), dus je kunt daarin zien hoe goed je financieel al bezig bent met de app.

Nadeel: het is heel tijdsafhankelijk Er zijn twee tijdsafhankelijke zaken die beide vrij vervelend zijn. Dat is ten eerste dat de aanbiedingen er zomaar op komen en je dan maar net toevallig online moet zijn (en vaak snel uitverkopen). Ten tweede, en dat is de grootste drempel, moet je etenswaren ook op een bepaald moment van de dag ophalen. De overblijfselen van het ontbijtbuffet van een lokaal hotel kun je vaak tussen 11 en 12 ophalen, maar supermarkten doen vaak pas spullen weg na 17:00 uur. Je moet dan bijvoorbeeld uit je werk net stressen om te zorgen dat je op tijd je Too Good To Go ophaalt (en er sowieso rekening mee houden in het plannen van meetings).

Voordeel: je kunt het ook in het buitenland gebruiken Niet veel mensen weten dit, maar Too Good To Go is in 2016 gestart in Denemarken. Het is dus geen Nederlands bedrijf en het is dan ook beschikbaar in andere landen. Misschien zou je dus eens gebruik kunnen maken van een Magic Box in je vakantieland. België, Canada, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland doen mee aan Too Good To Go. Je hoeft dus zeker niet alleen als je thuis bent voedselverspilling tegen te gaan. Juist leuk om eens op zo’n manier kennis te maken met nieuwe winkels en nieuwe voedingswaren.

Nadeel: het is niet per se een maaltijd Het streven van Too Good To Go is dat bijvoorbeeld een supermarkt wel probeert om een maaltijd samen te stellen. Vaak wordt dit ook wel geprobeerd, maar het is lang niet altijd echt een maaltijd die je met je Magic Box bij elkaar kunt koken. Dat is geen ramp: in sommige gevallen zijn het zelfs een bos bloemen of een fust bier, maar dat de app vaak spreekt over ‘maaltijden redden’, dat klopt niet helemaal. Bovendien kun je bijvoorbeeld met een broodbox juist vaak meerdere maaltijden voort. Verwacht dus niet dat je alleen maar Too Good To Go eet als avondeten, wanneer je je Magic Box ophaalt. Vaak moet je er alsnog wel een beetje van jezelf aan toevoegen. Aan de andere kant: als je vast een blik werpt in je box, dan kun je als je toch al in de supermarkt bent om je box te halen, meteen die boodschap doen die je nog mist.

Voordeel: je leert nieuwe ondernemers kennen We schreven het al in het stuk over buitenlandse aankopen doen, maar dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Wil je een keer die Turkse bakker op de hoek proberen, maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen, dan is een Magic Box een enorm laagdrempelige manier om zo’n lokale ondernemer te leren kennen. Misschien wist je niet eens dat er zo dichtbij een bakker was en leer je dat dankzij de app. Sowieso is geen enkele dag hetzelfde in Too Good To Go, er kan altijd ineens een kleine ondernemer eenmalig iets bijzonders aanbieden, waardoor het de moeite waard is om de app goed in de gaten te houden. Plus om al die andere voordelen die we zojuist hebben genoemd. Veel plezier en eet smakelijk!