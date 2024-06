Comfortfood is ultrabewerkt voedsel waarvan de verschillende ingrediënten zo op het oog nauwelijks nog te herkennen zijn. Gebruikte ingrediënten zijn doorgaans op een industriële wijze opgewerkt om bepaalde wenselijke bestanddelen of structuren te verkrijgen.

Daarbij worden vitaminen als gevolg van hun relatieve kwetsbaarheid volkomen kapot geraffineerd. Vanwege de hoge mate van raffinage verliezen voedingsvezels en essentiële voedingsstoffen het bovendien verhoudingsgewijs van koolhydraten, vetten, oliën en eiwitten. Deze laatsten leveren namelijk meer calorieën en dus een hogere kostprijs per kilogram gewicht op.

Comfortfood wordt vooral gekenmerkt door de talrijke toevoegingen van hulpstoffen, E-nummers, suikers, kunstmatige zoetstoffen, vetten, oliën of zout. Voorbeelden van comfortfood die beter geen onderdeel uit kunnen maken van jouw dagelijkse voedingspatroon zijn o.a. alcoholische dranken, frisdranken, vruchtensappen, energiedranken, chips, zoutjes, sauzen, gefrituurde snacks, cakes, koeken, snackfood, repen, snoepgoed, etcetera.

Hieronder volgt een overzichtelijk 123’tje van de drie meest bedenkelijke ‘kwaliteiten’ van comfortfood.

1. Comfortfood is letterlijk gericht op kwantiteit van consumeren

Comfortfood is er letterlijk op gericht om per keer zoveel mogelijk van te consumeren op de meest handzame of hapklare manier. Niet zelden is comfortfood hiertoe óf vloeibaar óf relatief zacht om makkelijk weg te kunnen drinken, slikken of happen. Voedingsvezels stimuleren zoals iedereen weet de interne verzadiging…..daarom zitten die er nauwelijks in…..

Daarnaast is comfortfood vrijwel altijd te zoet, te vet of te zout teneinde de smaakervaring te maximaliseren. De overdaad aan verzadigde vetten is vaak het resultaat van het gebruik van relatief goedkope dierlijke of plantaardige grondstoffen met ongunstige verhoudingen qua verzadigde en onverzadigde vetzuren. Ook worden verzadigde vetten soms extra toegevoegd om het geheel een stevigere consistentie of bite te geven.

2. Comfortfood vertegenwoordigt de grootste reclamebudgetten

De absolute meerderheid van alle voedselreclames richt zich op comfortfood. Daarmee wordt naast een voedselproduct vaak tegelijkertijd een slanke en actieve levensstijl getoond. Je wordt hiermee dus onbewust een droom ingelokt, welke op de langere termijn kan ontaarden in een nachtmerrie voor jouw gezondheid.

3. Comfortfood veroorzaakt de meerderheid van hart-, vaat-, lever- en nierziekten

Ultrabewerkt voedsel in het algemeen en comfortfood in het bijzonder kunnen bij veelvuldig en langdurig gebruik leiden tot hart- en vaatziekten (vet, suiker, zout), overgewicht, obesitas (suiker, vet), diabetes type 2 (suiker), nierfalen (suiker, zout) of levercirrose (suiker, alcohol).

Er is binnen onze westerse cultuur bijna niemand die zich niet zo nu en dan door comfortfood laat verleiden. Op zichzelf geen punt, zolang het maar bij uitzonderingen blijft. Als comfortfood echter onderdeel uit gaat maken van jouw vaste voedingspatroon, dan begeef je je wel degelijk binnen een gevarenzone.

Je kunt nu wel denken, ik heb toch nergens last van, maar serieuze gezondheidsklachten treden meestal pas op na jouw 45e levensjaar. Eerder als je een grote innemer van comfortfood bent. En meestal te laat om jouw levensstijl nog makkelijk aan te kunnen passen. Overgewicht en obesitas melden zich namelijk wel al vele decennia eerder!

Eerder schreef ik al een artikel over de gevaren van crashdiëten en lightproducten. Wil je daarentegen meer weten over de gevaren van ultrabewerkt voedsel in het algemeen? Dat kun je onder andere hier lezen.

[Fotocredits – Irina Ukrainets © Adobe Stock]