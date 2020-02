Hoe foodvloggers de boel voor de gek houden

Foto’s van eten, eigenlijk weten we het al jaren. Niets is wat het lijkt en zelden ziet eten er in de werkelijkheid hetzelfde uit als op de foto’s. Als die Big Mac er in het echt net zo uit zou zien, wow, dan willen we nooit geen andere burger meer. De gelijkenis is er wel, maar de verschillen zijn groot. En of dat nu met hamburgers of toetjes is: de foto’s laten je smullen. So far, so good want ik ben de eerste die vindt dat het op een foto er gewoon lekker uit moet zien. Het is de impuls die jou moet verleiden om deze smaaksensatie te kopen. En heel eerlijk, als het in werkelijkheid het net even anders oogt, maar de smaak is geweldig, dan is waarschijnlijk iedereen dik tevreden. Maar pas op met wat je ziet, want nu is duidelijk dat food vloggers de boel voor de gek houden.

Food bloggers, Food vloggers en Insta Foodies

Wie zich wil laten verleiden en echt een food-addict is en ook nog eens op Instagram food bloggers volgt kan zijn hart ophalen. Ze zijn er in alle smaken. De foodies die alles over hebben voor een foto, meestal buitenshuis gefotografeerd, maken er een ware kunst. Compositie moet kloppen, belichting en het juiste filter en de likes stromen binnen. Dat het filter het eten net even anders doet lijken: nobody cares. De bloggers zijn vaak de echte, zij laten thuis stap voor stap zien hoe hun favoriete gerecht wordt samengesteld. Soms met een video (vloggen) en natuurlijk altijd met een post of storie op Insta. Ze schrijven boeken, blogs en meer en hebben allemaal hun eigen stijltje en voorkeur.

Fake foodvloggers

Maar is nóg een categorie, food vloggers, de Youtubers over eten en een subcategorie van iedereen hierboven. Zeg maar het upper-level, altijd met ontelbare volgers die als een malle alles liken wat deze giganten doen. Het probleem is alleen dat we in deze categorie ook nog een special hebben. De categorie van de fake food vloggers.



Fake is hot op het internet, er valt niet zoveel meer te geloven, en dan kan food niet uitblijven. Bij deze fake food vloggers is het maar om één ding echt te doen en dat is clicks (views en likes). En daarin gaan ze ver, zeg maar gerust heel ver. De meest verrukkelijke gerechten komen voorbij, soms artwork pur sang, met recepten die je in een handomdraai kunt maken, zo lijkt het. Behalve als je het zelf probeert na te maken. Dan gaat alles fout en ben je er heel snel achter dat alles fake is. En wie daaraan twijfelt moet toch even de tijd nemen om onderstaande video, gemaakt door Chris Fox in opdracht van de BBC, eens op z’n gemak te bekijken.