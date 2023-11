​Cyber Monday: wat moeten we ermee?

Thanksgiving vond afgelopen donderdag plaats, met aansluitend natuurlijk Black Friday. Het is officieel een dag, maar in Nederland hebben we geen Thanksgiving, dus maken we er gewoon een ‘Black week’ van. Nu maken ze er in de VS ook vaak een weekend van, dat vervolgens wordt afgesloten met Cyber Monday. Maar wat is dat dan, en wat kun je dan verwachten van zo’n extra kortingsdag?

Ik begrijp dat het na Cyber Monday vanaf morgen weer Hot Deals-week wordt. Kunnen we ook nog een keer gewoon iets voor een normale prijs kopen? Of gewoon niks kopen?

Cyber Monday is zoals de naam al doet vermoeden een evenement dat niet fysiek in de winkel plaatsvindt, maar juist online. Het is voor ons in Nederland een heel goede timing, die maandag, omdat Sinterklaas voor de deur staat en de ene na de andere webshop diepe kortingen geeft. Maar ja, omdat bij ons Black Friday ook al volop online plaatsvindt, is het wat minder vanzelfsprekend dat er nóg een kortingsdag is. Het idee is echter dat Cyber Monday is bedoeld om écht heel diep te gaan qua kortingen. Een manier om even de voorraad op te maken.

Denk je aan Black Friday, dan zie je het meteen voor je: mensen die in de Walmart elkaar bijna de hersens inslaan als ware het oorlog, alleen omdat ze allebei die laatste, gigantisch diep afgeprijsde televisie willen hebben. Het brengt niet bepaald het beste in de mens naar boven, maar het is voor die winkels natuurlijk goede reclame: onze producten zijn gewild, onze aanbiedingen zijn geweldig en hier moet je zijn.

Korting op korting

Deze kortingsdag werd in 2005 in de Verenigde Staten geïntroduceerd, maar wij hebben het inmiddels ook al vele jaren. Het is lang niet zo bekend als Black Friday, maar onder andere online winkelplatform Bol.com is een grote aanjager ervan. Het is echter lang niet de enige, dus ook vandaag kun je rekenen op een mailbox die uitpuilt met allerlei aanbiedingsmails. Het idee is dat je met Black Friday probeert de eerste te zijn die een goede deal scoort, terwijl je op Cyber Monday echt de ‘restjes’ krijgt die blijkbaar minder gewild zijn, met diepere kortingen.

Eigenlijk is het dus een stuk leuker dan Black Friday. Je vecht elkaar niet de tent uit, je krijgt diepere kortingen dan met Black Friday en je bestelt het allemaal online dus het wordt gewoon naar je huis gebracht. Heel duurzaam is dat uiteraard niet, maar zeker als je vond dat de kortingen tijdens Black Friday wat mat waren, dan kun je nu nog iets scoren op deze Cyber Monday. Het is ook niet zo dat er alleen kortingen zijn op smart apparaten of technologie: het gaat er puur om dat de kortingen online plaatsvinden, dus dat kan ook op speelgoed zijn voor de Sint of alvast een luxe kerstcadeau voor de kerstman.

Om de vraag te beantwoorden wat we ermee moeten? Als je een goede deal ziet of echt iets nodig hebt, dan is Cyber Monday een van de betere dagen van het jaar om die dingen te kopen. Maar als je niets nodig hebt, dan kan het een verleidelijke dag zijn waarin bedrijven je toch overhalen om tot een aankoop over te gaan. Lees ook ons Black Friday-artikel om niet in bepaalde valkuilen te stappen, maar daarnaast wensen we je een fijne shopdag. En als je niks wil kopen en er überhaupt niets mee te maken wil hebben, dan staat het je helemaal vrij om al die mails zonder ze te openen in de prullenbak te slepen en lekker de boel de boel te laten. Pas echter ook op voor verleiding op social media, want de gepersonaliseerde reclames op Instagram kunnen er af en toe ook wat van.