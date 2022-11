​Coinbase krijgt groen licht van Nederlandse toezichthouder om uit te breiden in de hele EU

De adoptie van cryptocurrency is weer een stap dichterbij na het akkoord van de Nederlandse toezichthouder om uit te breiden in de hele EU. Het Amerikaanse cryptocurrency platform Coinbase zet zijn snelle Europese uitbreiding voort na goedkeuring van de regelgevende instanties in Nederland. Dit maakt Coinbase de eerste grote wereldwijde crypto beurs die zich met succes registreert bij de Nederlandsche Bank.



Afgelopen maand maakte Coinbase officieel bekend dat het de registratie heeft ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). De goedkeuring door de regelgevende instanties stelt Coinbase in staat om in Nederland retail- en institutionele cryptocurrency-producten aan te bieden. Een grote doorbraak in de adoptie van cryptocurrency in Nederland en Europa.

Coinbase is een van de grootste platformen waar je cryptocurrencies kunt kopen. Wat veel mensen niet weten is dat het ook mogelijk is om in crypto te beleggen zonder een rekening te openen bij een cryptovaluta beurs. Dit zou je kunnen doen bij een handelsplatform.

Volgens de gegevens van DNB is Coinbase een van de belangrijkste internationale beurzen die door De Nederlandsche Bank is geautoriseerd om cryptocurrency-diensten aan te bieden, naast kleinere lokale crypto-bedrijven. Coinbase Europe Limited en Coinbase Custody International staan vermeld als cryptoserviceproviders in het openbare register van DNB.

Het cryptocurrency-bedrijf zegt dat er meer registraties en licentie aanvragen in de maak zijn in verschillende belangrijke Europese regio's. Coinbase kreeg in juli 2022 toestemming van de Italiaanse overheid.

het bedrijf heeft stappen gezet om samen te werken met de overheid, wetgevers en regelgevers om op een verantwoorde wijze zichzelf te bewijzen als 's werelds meest vertrouwde en veilige crypto platform. De vice-president van internationale en zakelijke ontwikkeling van Coinbase, sprak zijn enthousiasme uit voor het uitbreiden van de diensten van het bedrijf naar de Nederlandse markt.

"Nederland is een kritieke internationale markt voor cryptovaluta en ik ben erg enthousiast dat Coinbase het potentieel van de crypto-economie hier naar de markt kan brengen", zei Nana Murugesan, vice-president van internationale en zakelijke ontwikkeling van Coinbase, in een verklaring. Dat Coinbase nu in Nederland is, past in de plannen van het bedrijf om snel te groeien in Europa. Coinbase zei eerst dat het in juni wilde uitbreiden naar Europa.

De aankondiging komt kort nadat DNB op 16 september beleidsrichtlijnen publiceerde over het screenen van sancties voor cryptocurrency-transacties. DNB waarschuwde in het Q&A-document voor de risico's die gepaard gaan met cryptocurrencies, waaronder anonimiteit.

De intrede van Coinbase in Nederland past in de ambitieuze uitbreidingsplannen van het bedrijf in Europa. De cryptocurrency-uitwisseling kondigde aanvankelijk zijn voornemen aan om zijn aanwezigheid in Europa in juni uit te breiden, daarbij verwijzend naar de impact van een aanzienlijke marktdaling.

In juli ontving Coinbase goedkeuring van de Italiaanse AML-regulator, Organismo Agenti e Mediatori, als Crypto Asset Service Provider. Coinbase is van plan zich te registreren in landen als Spanje en Frankrijk.

Volgens de meest recente blogpost bedient Coinbase nu klanten in bijna 40 Europese landen via hubs in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In overeenstemming met de lokale regelgeving zijn "extra registraties of licentie aanvragen in behandeling in verschillende belangrijke markten", aldus het bedrijf.

Huidige situatie

De markt staat vanuit verschillende richtingen tegelijk onder druk, waaronder het besluit van de Centrale Bank om de rente te verhogen en de inflatie. Dit heeft het resultaat dat de prijs van Bitcoin flink gedaald is.