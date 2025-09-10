Claude-maker wil 1,5 miljard betalen aan auteurs, maar mag niet

Het is een van de heetste hangijzers in de wereld van AI: de rechtszaak van een aantal auteurs tegen Anthropic. Het bedrijf achter AI-chatbot Claude dacht er enigszins goed vanaf te kunnen komen met een schikking van 1,5 miljard dollar, maar een rechter steekt daar nu een stokje voor.
Anthropic zou mogelijk 3.000 dollar betalen voor elk boek dat het gestolen zou hebben om zijn AI mee te trainen. Dat staat zelfs nog los van het feit dat de boeken zelf illegaal waren gedownload. Anthropic heeft hiermee auteursrecht geschonden en daarvoor heeft het nu een akkoord gevonden met de auteursgroep die de rechtszaak aanspande, alleen heeft de rechter nu op de rem getrapt.
Het wil niet zeggen dat het helemaal niet doorgaat, maar op dit moment mag de schikking nog niet doorgaan. De rechter oordeelde dat hij meer inzicht wil hebben in de precieze voorwaarden die bij de schikking komen kijken. Hij is bang dat de advocaten met elkaar een dealtje hebben gesloten en dat dit nu wordt gepusht bij de auteurs, in plaats van dat die zich ook helemaal senang voelen bij de schikking.
Mocht de schikking toch doorgaan, dan zijn er zo’n 465.000 boeken die door de schikking worden gedekt. Maar wat als dat er meer zijn? En hoe worden auteurs om wiens werk het zou kunnen gaan op de hoogte gesteld? Er komt immers veel kijken bij deze immens grote rechtszaak. Volgens de auteursgroep Association of American Publishers snapt de rechter niet goed hoe de uitgeverijwereld werkt en dat dit soort rechtszaken zijn bedoeld om dingen op te lossen, in plaats van nieuwe problemen te starten, zeker niet tussen mensen die het ‘slachtoffer’ zijn in deze rechtszaak.
Onder die slachtoffers zijn Andrea Bartz, Charles Graeber en Kirk Wallace Johnson: zij stellen dat Anthropic een multimiljardenorganisatie met winstoogmerk is begonnen door duizenden boeken met auteursrechten erop te stelen. Mocht de schikking doorgaan, dan is het de grootste schikking in een Amerikaanse zaak rond auteursrechten. Anthropic is bij het doorgaan van de schikking ook verplicht om de bestanden te verwijderen die het heeft gebruikt om zijn AI te trainen.
Op 25 september weten we meer, want dan zal rechter Alsup zijn licht weer laten schijnen over de zaak.