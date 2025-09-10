Claude-maker wil 1,5 miljard betalen aan auteurs, maar mag niet

Het is een van de heetste hangijzers in de wereld van AI: de rechtszaak van een aantal auteurs tegen Anthropic. Het bedrijf achter AI-chatbot Claude dacht er enigszins goed vanaf te kunnen komen met een schikking van 1,5 miljard dollar, maar een rechter steekt daar nu een stokje voor.

Claude

Anthropic zou mogelijk 3.000 dollar betalen voor elk boek dat het gestolen zou hebben om zijn AI mee te trainen. Dat staat zelfs nog los van het feit dat de boeken zelf illegaal waren gedownload. Anthropic heeft hiermee auteursrecht geschonden en daarvoor heeft het nu een akkoord gevonden met de auteursgroep die de rechtszaak aanspande, alleen heeft de rechter nu op de rem getrapt.

Het wil niet zeggen dat het helemaal niet doorgaat, maar op dit moment mag de schikking nog niet doorgaan. De rechter oordeelde dat hij meer inzicht wil hebben in de precieze voorwaarden die bij de schikking komen kijken. Hij is bang dat de advocaten met elkaar een dealtje hebben gesloten en dat dit nu wordt gepusht bij de auteurs, in plaats van dat die zich ook helemaal senang voelen bij de schikking.