​Bol.com stelt digitale boeken en voorleesvideo’s beschikbaar voor alle kinderen thuis

Om het binnen blijven een beetje aangenamer te maken voor kids in Nederland en België, opende bol.com afgelopen vrijdag een digitale boekenclub voor thuisblijvertjes. Kinderen kunnen zowel e-books lezen als verhalen luisteren die door bekende gezichten - vanuit hun huis - worden voorgelezen.

Thuisblijvertjes

Iedere ochtend om 09.00 uur verschijnen er voorleesvideo’s, precies op tijd voor de opening van het digitale thuiskantoor van ouders. Een aantal bekende Nederlanders zullen een bijdrage leveren door vanuit huis verhalen voor te lezen, zoals Monique Smit, Jill Schrinhofer, Nola Kemper en Niek Roozen. Iedere week nemen nieuwe voorlezers het stokje over.

Voor verschillende leeftijdscategorieën zijn er daarnaast ook ebooks en luisterboeken te vinden. Bol.com geeft iedereen de mogelijkheid om ze voor 0,01 eurocent per stuk te lezen en beluisteren. Ook die boeken zullen wekelijks vervangen worden door nieuwe, toffe titels.

Meer weten? Check dan de de thuisblijvertjes pagina. Of bekijk via YouTube alle voorleesvideo's.

Bijdrage

Bijna iedereen is getroffen door het coronavirus, mooi om te zien zijn alle initiatieven die hierbij ontstaan. Om elkaar te helpen, steun te bieden, of op een andere manier iets te voegen. "Voor ons allemaal is het dagelijks leven nu op z’n kop gezet. Kinderen kunnen niet naar school, waar mogelijk blijft iedereen thuiswerken en we vermijden sociale contacten. Het minste dat wij als bol.com kunnen doen is het thuiswerken voor ouders wat makkelijker maken en kinderen tegelijkertijd een waardevolle invulling van hun tijd bieden," aldus Annet Scheermeijer, director boeken bij bol.com.