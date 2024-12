Bespaar geld door thuis koffie te zetten

De cijfers kraken

Laten we eens kijken naar hoeveel geld je echt zou kunnen besparen door thuis of op kantoor koffie te zetten, of door een andere manier te kiezen om jouw koffie te drinken.

De persoon die het meest kan besparen is degene die onderweg koffie koopt. Als je elke dag naar een koffiebar gaat en voor jezelf een latte koopt, zou het best kunnen dat je hier elke dag 3-4 euro aan uitgeeft. Laten we zeggen dat je dit vijf keer per week doet. Dat is misschien 15-20 euro per week, en elke week van het jaar? Dat komt neer op 780-1040 euro per jaar, en dan hebben we het nog niet eens over de heerlijke koekjes en lekkernijen die je er misschien bij koopt.

Vergelijk dat met een van de Philips koffiemachines. Veel van de filterkoffiemachines in het assortiment zijn vrij betaalbaar en je kunt een machine kopen voor de prijs van een paar weken lattes. Je moet het zien als een investering. Als je een koffiezetapparaat of filterkoffiezetapparaat gebruikt, kunt je thuis heerlijke koffie zetten die maar een paar cent kost.

Sommige mensen kopen regelmatig koffie. Veel van ons vertrouwen op koffie voor dat kleine duwtje in de rug gedurende de dag, en sommigen kopen zelfs koffie ’s ochtends, tijdens de lunch en aan het einde van de werkdag. Dit kan een dure gewoonte worden die duizenden euro’s per jaar kost. Er is niets mis mee als je het kan veroorloven en ervan geniet, maar als je een beetje wilt bezuinigen, is een Bosch koffiemachine een zeer relevant alternatief.

Kwaliteit opofferen?

Hier valt echt over te discussiëren. Veel mensen gaan graag naar een koffiebar om hun favoriete drankje te kopen dat door een barista bereid is. Je houdt bijvoorbeeld van een flat white of een latte en die zijn thuis moeilijk te bereiden, tenzij je investeert in een uitgebreider apparaat en je eigen vaardigheden vergroot. Dit kan het doel om geld te besparen misschien dan weer tenietdoen.

Moet je dan kwaliteit opofferen? Smaak is subjectief, dus niemand kan jou vertellen wat je lekker vindt! Het is echter wel zo dat heel wat grote koffieketens niet noodzakelijk de beste koffiebonen gebruiken. Ze richten zich misschien meer op winstmarges en dat kan betekenen dat ze niet de meest geweldige espresso gebruiken als basis voor hun koffie.

En als je drankjes in barista-stijl wilt die thuis moeilijk te maken zijn, zijn er mogelijkheden zoals bean-to-cup koffiemachines en podmachines die een vrij goed alternatief kunnen bereiden, zodat je ook thuis van een cappuccino of een flat white kunt genieten.