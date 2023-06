​Haarlems bedrijf wil koffiecultuur veranderen met Spoon Moment

Spoon Moment

Iedereen weet hoe het zit met Nederlanders: die willen om 10:00 uur een stevige bak koffie (of thee). Even lekker warm worden of gewoon een goed shot cafeïne binnenkrijgen. Deli United begrijpt dat ook, maar wil dat moment upgraden. Het wil niet dat we vier koppen koffie per dag drinken, want dat is niet zo gezond, het wil er een moment van nemen om een Spoon Moment te creëren. Volgens de zusjes en vader Butter worden er dagelijks 33,5 miljoen koppen koffie gedronken in Nederland, maar gaan de gezonde effecten verloren omdat we het te veel drinken.

Deli United: “De bio-based theelepels gevuld met Turkse dennenhoning en superfoods komen in drie verschillende smaken: gember voor ondersteuning van het immuunsysteem, kurkuma voor een ontstekingsremmende werking en matcha voor een energieboost. Roer de lepel in een kop heet water en je superfood thee is in een handomdraai gemaakt.” Het zou gezonder zijn dan koffie en beter dan de gewone theezakjes die je kent uit de supermarkt. De familie Butter hoopt dat mensen één tot twee koppen koffie per dag vervangen voor een Spoon Moment, omdat dat beter en bewuster is voor lichaam en geest.