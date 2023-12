​Ben je bestanden kwijt in Google Drive? Dit is hoe het komt

De laatste tijden melden meer mensen dat ze bestanden kwijtraken in Google Drive . Als je zeker weet dat je online was toen je het opsloeg en dat het echt opgeslagen zou moeten zijn, dan is er gelukkig wel een oplossing.

Google Drive is currently facing issues as users report disappearing files. Complaints on the Google Support forum indicate that users have lost access to files uploaded to Google Drive, which seem to be completely missing from the cloud service. pic.twitter.com/5pGnZl8s4k

Vermiste bestanden

Het begon allemaal te spoken rond eind november: diverse gebruikers meldden dat ze bestanden kwijt waren in Google Drive. Is het een Documenten-docje met daarin een artikel dat je een jaar geleden hebt geplaatst, dan is dat minder erg, maar het waren soms ook bestanden die al jaren binnen Google Drive werden gebruikt om in samen te werken en bijvoorbeeld administraties in bij te houden. Dat is wel even schrikken.

Google Drive gaf hier en daar wat hiccups: een bestand typen en dan naar Word converteren, zorgde soms voor een leeg Word-document. Daarnaast kon je het Document na sluiten ook niet meer vinden in Drive. Bij sommige mensen zijn deze bestanden vanzelf weer teruggekomen in Drive, maar bij anderen is dat niet het geval. Gelukkig heeft Google er een soort fix voor bedacht.