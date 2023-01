Autoriteit Persoonsgegevens gaat nu ook algoritmes checken

De Autoriteit Persoonsgegevens was altijd van de verwerking van gegevens, maar hield daarbij tot recent niet of weinig rekening met de algoritmes die in bedrijven worden gebruikt. Echter zorgen die algoritmes er soms voor dat er op een bevooroordeelde manier naar gegevens (en mensen) wordt gekeken. Mede daardoor zal de AP zich nu wel ook op algoritmes concentreren.

Algoritmes onder controle

Algoritmes worden onder andere gebruikt in sollicitatieprocedures om alvast een schifting te maken in kandidaten, maar ook gebruiken hypotheekverstrekkers ze om te helpen beoordelen of iemand een hypotheek kan worden verleend. Echter werd dat algoritme verder -behalve binnenshuis- nooit gecontroleerd. Bizar eigenlijk, want het is heel foutgevoelig. Dat heeft onder andere het grote, machtige en rijke Amazon ervaren. Zijn algoritme voor sollicitanten had op een gegeven moment geleerd om alle vrouwen per definitie niet door te laten. Oeps.

Algoritmes zitten overal in verweven. Ze bepalen bijvoorbeeld bij je online bestelling of je bij het plaatsen van je bestelling meteen moet betalen voor het pakje je kant op komt, of dat je gebruik mag maken van een dienst als Klarna om achteraf te betalen. Op zich is dat heel goed: zo wordt er gezorgd dat mensen met geldproblemen niet nog grotere schulden maken. En het zorgt bij solliciteren dat HR-mensen kunnen zorgen dat ze hun tijd aan andere zaken kunnen besteden.