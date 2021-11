​Het gevaar van convergerende data door zelflerende algoritmes

Recentelijk werd de Nederlandse overheid wederom door de media geconfronteerd met de onvoorspelbare gevolgen van het toestaan en toepassen van zelflerende algoritmes voor opsporingsdoeleinden. Het betreft namelijk een heel reëel gevaar dat zelflerende algoritmes en convergerende data op den duur verzanden in discriminatie. Dit ontstaat doordat een zelflerend algoritme onder invloed van de verwerking van zijn eigen feedback tendeert naar een steeds smallere en in maatschappelijke termen steeds meer bevooroordeelde output. Een dergelijke convergerende dataverwerking kan potentieel tot discriminatie leiden. Doordat een zelflerend algoritme zijn strategie vervolgens versleutelt in wiskunde en daarna omzet in programmeertaal is het uiteindelijke resultaat een lastig te doorgronden 'black box'. Zonder uitdrukkelijke kennis van zaken valt nauwelijks meer te doorgronden waarop het zelflerende algoritme zich precies richt of richtte. Discriminatie kan daardoor langdurig onopgemerkt blijven, terwijl de slachtoffers ervan weliswaar aanvoelen dat er iets totaal niet klopt.

Sociale media en hun filterbubbels

Zelflerende algoritmes die het aanbod op jouw tijdlijn binnen sociale media bepalen, leiden er bijvoorbeeld toe dat dit aanbod tot op zekere hoogte steeds smaller, beperkter of extremer wordt. Doordat het aanbod grotendeels iteratief (herhalend) wordt afgestemd op jouw eerdere klikgedrag leidt een op enig moment beperkter inhoudelijk aanbod automatisch tot een daaropvolgend nog smaller en nog beperkter inhoudelijk aanbod. Omdat het meest kenmerkende proces van zelflerende algoritmes uit iteratieve (herhalende) berekeningen bestaat, leidt dit potentieel tot een vicieuze cirkel. Binnen sociale media kan dit er toe leiden dat je op enig moment alleen nog maar wordt geconfronteerd met content die jouw vooronderstellingen grotendeels bevestigen. Simpelweg, omdat het algoritme na enige tijd heeft geleerd dat jij minder vaak op content klikt die jouw vooronderstellingen niet delen, betwisten of aanvechten. Aangezien het verdienmodel van sociale media er uit bestaat jou zo lang mogelijk actief te houden op het platform - opdat jij zoveel mogelijk advertenties voorbij ziet komen (*sick*) - mag het geen verbazing wekken dat het zelflerende algoritme doelbewust zo is ingericht dat jij een informatiefuik c.q. een filterbubbel in wordt getrokken waarbinnen jij jezelf het meest comfortabel voelt.

Zelflerende algoritmes voor opsporingsdoeleinden

Zelflerende algoritmes voor opsporingsdoeleinden zijn er eveneens bij uitstek op ontworpen om op grond van hun eigen feedback te versmallen en tot convergerende data te leiden. Ze versmallen of convergeren de totale dataverzameling daarbij tot een deelverzameling van potentiële fraudeurs. Het meest kenmerkende proces van een zelflerend algoritme bestaat uit iteratieve berekeningen op grond van zijn eigen feedback. Deze feedback bestaat in dit geval uit opgespoorde fraudeurs. Een dergelijk proces leidt per definitie tot convergerende data. Of een dergelijke convergerende dataverwerking uiteindelijk ook leidt tot discriminatie valt op voorhand lastig te voorspellen. Dit hangt zowel af van hoe het algoritme is ontworpen als hoe de specifieke dataverzameling is samengesteld. De potentiële gevolgen van convergerende data blijven derhalve per definitie onvoorspelbaar.