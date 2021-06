​Waarom de Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor Google

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert tegen Gmail en andere Google-diensten omdat het niet helder is wat Google met de persoonsgegevens van studenten en leerlingen doet. Waar de gegevens van leerlingen worden bewaard of verwerkt, of hoe, dat is een groot vraagteken. In de ogen van de AP dus zelfs ‘niet rechtmatig’.

AP wil dan ook dat Google-diensten door de overheid niet worden gebruikt zolang er geen antwoorden zijn op fundamentele vragen over de persoonsgegevens. Het advies is vooral gericht aan scholen en universiteiten, waar volop gebruik wordt gemaakt van Google. Het ministerie van Justitie gebruikt geen Google.

In principe is het niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te zorgen dat iedereen veilig internet, maar het werkt hierin wel adviserend. De overheid moet dus zelf besluiten wat het doet met het advies. Tegelijkertijd moet de overheid wel zorgdragen dat de verwerking van gegevens volgens de Europese privacywet AVG verloopt. De overheid is dus verantwoordelijk voor het checken hoe een softwarepartij waarmee het werkt met persoonsgegevens omgaat. Het kan wel vragen aan de AP om advies uit te brengen, op basis van onderzoek dat de overheid zelf doet.