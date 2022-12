Apple opent de karaokebar: Apple Music Sing lanceert deze maand

Apple Music Sing komt deze maand naar Apple Music en dat is goed nieuws voor mensen die graag meezingen. Zeker als je niet helemaal zeker weet wat de songtekst is, dan hoef je daar vanaf nu geen zorgen over te hebben. Apple Music kan de lyrics zo weergeven dat het net lijkt alsof je in een karaokebar staat. Inclusief waar in het woord je ongeveer bent.

Songteksten waren er al in Apple Music, net als dat je ze ook kunt vinden in Spotify. Echter is het nu mogelijk om echt te zien waar in het nummer je bent en het zo weer te geven dat het lijkt alsof je een karaokestation gebruikt. Apple maakt er bovendien een vrij uitgebreide functie van:

Het betekent eigenlijk dat Apple Music een soort karaokebar-functie krijgt en die moet nog deze maand -hopelijk voor de feestdagen- naar iPhone, iPad en Apple TV 4K komen. Tientallen miljoenen nummers zijn straks volledig meezingbaar, al is het uiteraard aan de zanger zelf of het ook net zo goed klinkt als het origineel.

Heel tof dat er ook een achtergrondzangfunctie komt, zodat iemand die echt kan zingen net even wat meer de show kan stelen dan de anderen. En natuurlijk romantisch een duet zingen, dat is ook heel gaaf. Even een Paradise by the Dashboard-lightje, of natuurlijk het duet der duetten: Summer Nights van Grease.

Karaoke-playlists

Er komt ook een flinke batterij aan playlists die helemaal zijn geënt op karaoke. Apple belooft er maar liefst 50 te maken. Welke nummers zouden erin staan? Wij verwachten Angels van Robbie Williams, I Will Survive van Gloria Gaynor, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves en natuurlijk I Want It That Way van de Backstreet Boys.

Waarschuw dus vast je buren, want de kans dat er binnen veel gezelschappen karaoke wordt gezongen deze feestdagen, is hiermee erg groot geworden. Liever karaoke in Spotify? Die streamingdienst kwam al eerder met de meezingfunctie.