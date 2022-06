Spotify Karaoke: zing deze zomer net als je favoriete artiesten

Born in the USA

Born in the USA, Wannabe, Purple Rain, Love Shack, I Want It That Way, The Eye of the Tiger, alles van Britney Spears: er zijn genoeg nummers te bedenken die vast repertoir zijn in de karaokebar. Hoewel karaoke een Aziatisch fenomeen is (zo ook Tesla's karaokeset in China), zijn er overal ter wereld wel karaokebarren te vinden. Het verschil is echter wel dat in Aziatische karaokebarren het goed zingen serieus wordt genomen, terwijl barren in de rest van de wereld toch vaak draaien om het feestje.

Gebroken telefoonschermen, opgeblazen speakers: er breken spannende tijden aan voor je smartphone, want Spotify laat je in de microfoon van je smartphone -of oordopjes- zingen om je vervolgens van een beoordeling te voorzien. Jij zingt mee met een nummer naar keuze,wat vooralsnog lijkt het van toepassing te zijn op de hele muziekbibliotheek van de streamingdienst.