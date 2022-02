Tesla Karaoke set een hit in China

Een paar jaar geleden werd het een grote hit, Carpool Karaoke. Bekende artiesten, zoals Adele, Paul McCartney en Coldplay, die in de ‘taxi’ van talkshow host James Corden plaatsnamen en zich al zingend naar hun bestemming lieten vervoeren. In Azië is Karaoke bijna net zo’n populair tijdverdrijf als een bioscoopje of terrasje pikken bij ons. Wat hebben deze twee feitjes met elkaar te maken? Welnu, Tesla heeft in China een Karaoke, of moeten we zeggen Caraoke, set voor in de elektrische bolide op de markt gebracht. Die bestaat uit twee karaoke-microfoons, de TesleMic, en de Leishi KTV karaoke-app. De microfoons zijn los te koop, de app wordt via een in-car update in de Tesla geïnstalleerd.

Uit volle borst

Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook wel eens uit volle borst meezing wanneer ik in de auto zit als een van mijn favoriete nummers in mijn playlist voorbijkomt. Ik denk dat velen dat wel eens doen. Maar Karaoke, waarbij de clip met songtekst op het scherm van je auto afgespeeld wordt? Dat lijkt mij toch iets teveel, en te gevaarlijke, afleiding. Tesla, in China, vindt dat schijnbaar niet. En veel Chinezen met een Tesla schijnbaar ook niet. De eerste voorraad van de TeslaMic was in no-time uitverkocht. De verkoopprijs lag, omgerekend, op 167 euro. Inmiddels worden ze op marktplaatsen in China al aangeboden voor het drievoudige.