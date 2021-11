​Waar haalt Spotify eigenlijk die songteksten vandaan?

Je vindt in de Spotify-app nu de songteksten van nummers. Maar, dat kon toch al? Ja en nee. Er waren inderdaad bij sommige nummers Genius-gegevens te vinden, waarbij feitjes over de artiest en song werden afgewisseld met songteksten. Dat gold echter maar voor een select aantal nummers. Nu heeft de streamingdienst in één keer veel meer te bieden.

Musixmatch

Hoe dat komt? Niet omdat het een algoritme heeft bedacht waarmee het de teksten uit de nummers haalt. Het is een nieuwe samenwerking gestart. Zo werkt het nu met het bedrijf Musixmatch samen om de songteksten bij de nummers weer te geven. Je ziet dan terwijl het nummer aanstaat op een soort karaoke-achtige wijze de teksten voorbij komen. Handig om toch even op te zoeken of je iets goed verstaat, of simpelweg makkelijker zelf keihard te kunnen meezingen. In ieder geval is het volgens Spotify één van de meest gevraagde mogelijkheden.

Het heeft naar eigen zeggen voor Musixmatch gekozen omdat het simpel in elkaar zit en zelfs deelbaar is. Door met dit bedrijf samen te werken is Spotify in staat om het grootste deel van de bibliotheek te voorzien van lyrics. Hoe Musixmatch op zijn beurt aan zijn lyrics komt, dat is simpel: iedereen kan ze insturen. Je maakt op Musixmatch een account aan en kunnen dan de transcripties uploaden binnen het Musixmatch for Artists-gedeelte. Hiermee heeft het songteksten voor meer dan 8 miljoen nummers weten te genereren.