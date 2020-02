Youka maakt een karaoke-versie van elke video op YouTube

Voorwaarde is wel dat er online songteksten voor een nummer beschikbaar zijn. Volgens de maker van Youka ondersteunt de site meer dan 108 talen, dus ook niet-Engelstalige liedjes kunnen omgezet worden in een karaoke-versie. Dus mocht je geen karaoke-versie kunnen vinden van dat ene nummer van je favoriete Nederlandse artiest, dan biedt Youka misschien wel uitkomst.

Karaoke blijft onverminderd populair. Maar wat nu als je je favoriete nummer nergens in een karaoke-versie kunt vinden? Nu is er Youka, een gratis website die karaoke-versies maakt van alle YouTube video's. Youka is een samensmelting van 'YouTube to karaoke'. Hoe de site dit doet? Waarschijnlijk wordt er gebruik gemaakt van een open-source AI-tool die de vocalen van nummers herkent en omzet in tekst.

This website creates karaoke song versions of any YouTube video https://t.co/D9g3DuOgqU pic.twitter.com/jwJ50YzCFy

Hoewel de vocale isolatie nog niet perfect is, werkt de site heel snel. En het schijnt zelfs te werken bij vlogs. Dus mocht je om wat voor reden dan ook een vlog zonder geluid willen kijken, dan is het een optie om deze te laten ondertitelen. Je kunt ook een karaoke-versie genereren van een instrumentaal nummer. Probeer het uit zolang het kan!

Ever wanted to sing Darude's "Sandstorm" at karaoke? https://t.co/Q1QnN4nqoM pic.twitter.com/quHb1q7sKH

Website binnenkort waarschijnlijk alweer uit de lucht

We vermoeden dat de website van Youka niet lang live blijft staan, om juridische redenen zal YouTube hier waarschijnlijk snel korte metten mee maken. De maker vertelt aan website The Verge dat ook hij verwacht binnenkort weer offline te zijn. Maar dat hij hier zeker een rechtszaak aan gaat wagen en hoopt dan snel weer in de lucht te zijn.

Nederlandse karaoke sites en apps

Is de site inmiddels opgeheven? Dan zijn er nog andere opties. De Nederlandse site van karaoke versie bijvoorbeeld. Al moet je daarvoor wel per nummer betalen. Een avondje zingen met vrienden wordt dan al snel behoorlijk kostbaar. De app van KaraFun lijkt veel aantrekkelijker. Hier sluit je een abonnement af of koop je een 'party pass'. Ideaal voor tijdens een vrijgezellenfeest of vriendenweekend. Alleen nog even een microfoon regelen en you're good to go!