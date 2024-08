Apple-browser Safari introduceert oplossing voor een grote ergernis

Apple-browser Safari weet wat je grote ergernis is: pop-ups. Niet aan alle pop-ups kan het iets veranderen, maar wel aan die waarin je aangeeft welke cookies er van jou mogen worden bewaard. Je kunt straks met Distraction Control (afleidingsbeheer) op elementen in een website tikken om die te laten verdwijnen.

Pop-ups weg

De cookie-pop-up is heel belangrijk. Het moet van EU-wetgeving deel uitmaken van een website en het is een goede manier om mensen meer controle te geven over hun internetgegevens en dan vooral wat er wordt bijgehouden en wat niet. Tegelijkertijd is het veel mensen een doorn in het oog. Soms kun je een artikel niet lezen omdat deze pop-up je halve scherm in beslag neemt. Voor websitemakers is het ook een crime: het maakt je website er over het algemeen niet mooier op.

Wil je je graag van die pop-up af, dan kun je er in de nieuwe testversie van Apples besturingssysteem op tikken om het te laten verdwijnen. Apple waarschuwt wel dat het verbergen van deze stoorzenders niet permanent advertenties verwijdert. Je kunt dus niet alles aantikken en dan nog een heel kale site overhouden. Ook is het niet zo dat als je de cookiemelding hier op DutchCowboys bijvoorbeeld wegtikt op je iPad, dit dan ook bij je bezoek aan de site wegblijft als je vervolgens op je iPhone wil verderlezen. Er is geen synchronisatie van deze functie.