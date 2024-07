Deze browser kun je het beste kiezen als je je telefoon instelt

Als je je nieuwe Android-telefoon in gebruik neemt, dan krijg je de keuze voor diverse browsers. Dat is niet omdat Google dat graag wil: dat zou graag zien dat je Chrome gebruikt. De EU vindt dat je meer keuze moet hebben en daarom krijg je die ook. Maar misschien heb je geen idee waar je dan voor moet gaan. Welke browser je kiest is aan jou, maar nu weet je in ieder geval wat het verschil is tussen verschillende opties.

Chrome

Chrome is de browser van Google en daarom is deze vaak de keuze van mensen met een Android-toestel. Dat is ook niet zo gek: Chrome is vrij snel, heeft verschillende beveiligingsopties en biedt een ingebouwde wachtwoordmanager. Het is een heel gebruiksvriendelijke browser die bovendien gepaard gaat met handige extensies, al is dat laatste vooral een desktopaangelegenheid. Maar daarmee kun je wel handiger een VPN inschakelen bij het surfen, bijvoorbeeld. Heeft Chrome ook nadelen? Zeker. Het is bijna bizar als je denkt aan Chromebook-laptops, maar Chrome vraagt enorm veel van je apparaat. Vooral het werkgeheugen gaat er vaak flink in op. Ook zijn er wat privacyzorgen, zeker nu Google heeft besloten om de third party cookies niet uit te bannen.

After much back and forth, Google has decided to keep third-party cookies in its Chrome browser. Turns out all the fuss over the years wasn’t in vain after all; the ad industry’s cries have finally been heard. https://t.co/KNpWeZ35dA — Digiday (@Digiday) July 22, 2024

Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser heeft als voordelen dat het een heel toegankelijke browser is waardoor mensen die doof zijn of oogproblemen hebben ook goed gebruik kunnen maken van het internet. Hetzelfde geldt voor ouderen, die bijvoorbeeld een groter lettertype kunnen gebruiken. Ook zit er een adblocker in, waardoor je iets schoner kunt surfen en is er zelfs VR-ondersteuning zodat je met bepaalde headsets kunt internetten. Wel is dat met aanzienlijk minder extensies. Ook is het een wat kleinere browser, die iets minder vaak van nieuwe functies wordt voorzien.

I switched to Samsung Internet browser in my phone. Mainly for this summary button. pic.twitter.com/5YTdTreM69 — Teja Karlapudi (@teja2495) April 17, 2024

Ecosia

Ecosia wint de laatste tijd aan populariteit omdat het wat meer groeit. Ecosia is gebrand op duurzaamheid en elke keer dat je zoekt met Ecosia, dan worden er bomen geplaatst over de heel wereld. Ecosia is een heel transparante browser over hoe het geld verdient en uitgeeft en komt daarnaast met een gebruiksvriendelijke interface. Daarvoor lever je wel in op de ervaring: de zoekmachine van Ecosia is het niet ideale Bing van Microsoft, naast dat de snelheid en prestaties van de browser ook te wensen overlaten. Maar je bent dan tenminste wel iets vriendelijker bezig voor het milieu.

Dear web3 people 👋 If you care about data privacy and the planet, you should be using @ecosia to search, not google. pic.twitter.com/ttibywHtrg — Cori (@CorinnaSchlicht) July 25, 2024

Firefox

Firefox ken je misschien van vroeger, maar het bestaat nog steeds en er is ook een mobiele app van. Deze browser heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld Chrome juist een focus op privacy. Daarnaast is het gemaakt door ultratechneuten die de prestaties van de browser heel belangrijk vinden. Hierdoor weet je dat je met Firefox een snelle browser hebt. Ook heeft Firefox extensies zoals Chrome, maar die zijn niet zo uitgebreid. Firefox is echt een browser die je gebruikt als je je privacy wil beschermen en graag een snelle ervaring wil.

Faster, more private, and backed by a non-profit, Firefox is more than “just as good” as other internet browsers, it’s the browser that’s good for people. pic.twitter.com/Z1tX5F03eQ — Firefox 🔥 (@firefox) September 2, 2021

DuckDuck Go Private Browser

DuckDuckGo is een browser die nog meer dan Firefox is gebrand op privacy. Het heeft een handige Bangs-functie waarmee je heel direct op bijvoorbeeld Wikipedia of YouTube heel gericht kunt zoeken en geeft direct antwoorden. De browser is razendsnel, zorgt dat je niet wordt getrackt en het design is lekker eenvoudig. Hierdoor vraagt het ook niet heel veel van je apparaten. Houd er wel rekening mee dat het geen browser is die je op alle apparaten kunt vinden, waardoor het ook niet altijd even fijn kan synchroniseren als andere browsers.