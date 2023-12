​Browser krijgt een paniekknop: heel handig voor stiekemerds

So... If you need, #OperaGX added the #Panic button mode to the latest version, an easy and quick way to escape from dangerous situation where you need suddenly to hide the browser's contents. I won't think about the use cases but you are aware of now @OperaBrowsers pic.twitter.com/tgEjF6sT5x

Opera GX



Stel, je zit op werk en je bent toch even snel die tickets voor dat concert aan het kopen, omdat de kaartverkoop nu eenmaal altijd om werktijd start. Of je kijkt een video over een nieuwe move in Dungeons & Dragons die een vriend naar je stuurt, terwijl je eigenlijk huiswerk moet maken. Of het nu een collega is, je ouders of misschien je partner die bepaalde dingen die je op je laptop doet echt niet hoeft te zien: het is handig om snel een ander scherm voor je te hebben. Nu kun je dan wel op de Windows-knop duwen, maar waarom zou je nou naar Windows kijken: dat is toch een beetje vreemd.

Opera komt daarom met een betere oplossing: de ‘panic button’, een panniekknop die zorgt dat je niet op heterdaad kunt worden betrapt wanneer je iets op je laptop of computer doet wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Het gaat alleen wel om de GX-versie van Opera, die is toegespitst op gamers en er dan ook voor is bedoeld om te zorgen dat alle video en audio die je bekijkt op pauze gaan en er vervolgens in een ander tabblad een veilige site opent, zoals Wikipedia, of iets wat je zelf kiest. Je hoeft hiervoor geen nieuwe toets op je toetsenbord te verwachten of een knop in de browser: je drukt F12 in en die veilige pagina wordt razendsnel geopend.