Apple moet weer excuses maken voor een reclame

Apple is nog maar net het debacle van de advertentie waarin het creativiteit liet ‘sterven’ te boven, of er is alweer een nieuw probleem met een advertentie. Het gaat om een ‘Out of Office’-reclame die Thailand laat zien op een manier die kwetsend is, stellen inwoners van Thailand.

Out of Office in Thailand

Apple biedt zijn excuses aan voor een reclame die het inmiddels offline heeft gehaald. In de reclame zie je hoe mensen de vertaalfunctie van hun iPhone gebruiken om een taxi te nemen, vervolgens om een ander hotel te regelen en uiteindelijk rennen ze van taxi naar tuktuk naar trein, zitten ze met zijn vieren op een scooter, en al met al zeggen mensen dat ze niet accepteren hoe Apple het land van de glimlach neerzet.

Het wordt ouderwets genoemd en bovendien heel stereotyperend op een onprettige manier. Het gaat dus niet om een advertentie die de heel beroepsgroep creatieven in het verkeerde keelgat schiet, maar we begrijpen wel dat de Thaïs het niet zo waarderen. Thaise vertegenwoordiger Sattra Sripan heeft zelfs in Bloomberg opgeroepen om geen Apple-producten meer te kopen. Toch is wat context wel goed om te weten: de reclame draait om ‘The Underdogs’ en dat is een groep collega’s die al in meerdere advertenties te zien zijn.

Apple’s latest short film commercial 'The Underdogs: OOO (Out Of Office)' that aims to represent its gadgets filmed in Thailand has sparked criticism among Thai people as the commercial portrays Thailand in a low-tech and underdeveloped mood and tone, using a warm colour in… pic.twitter.com/yYgAXCDFUd — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 26, 2024

Apple The Underdogs

In de nieuwe advertenties gaan ze naar Thailand. Het idee is dat de reclames meer laten zien van wat je allemaal met Apple-producten kunt en dat doen ze ook goed, alleen was er niet genoeg rekening gehouden met de stereotypes die vervolgens worden getoond waardoor een land er ineens wat minder rijk en gevarieerd vanaf komt als zou moeten. Sommige mensen vallen al over het sepia-filter dat is gebruikt, maar het gros stoort zich aan hoe onderontwikkeld het land wordt neergezet. Er zijn inderdaad prachtige resorts en juist heel kleurrijke straten in Thailand en dat mis je in deze reclame zeker. Apple heeft wel met een Thaise crew gewerkt om de reclame te maken, maar heeft de reclame nu wel offline gehaald en excuses gemaakt.

Dat is in ieder geval al meer dan het deed met zijn commercial waarover zelfs Hugh Grant in de pen klom: die is nog steeds online te zien.