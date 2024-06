Amazon Prime Day vindt plaats op 16 en 17 juli

Amazon heeft aangekondigd wanneer zijn jaarlijkse koopfestijn plaatsvindt. Prime Day valt dit jaar op dinsdag 16 en woensdag 17 juli. Hierbij zijn er twee dagen kortingen voor mensen die een Prime-abonnement hebben bij de online retailer.

Amazon Prime Day

Er zijn vaak twee momenten in het jaar dat Amazon écht uitpakt en één ervan is Prime Day (de ander is Black Friday). Prime Day was vroeger één dag, vandaar de naam, maar tegenwoordig is het al een paar jaar twee dagen. Je kunt uitgaan van kortingen op heel bekende merken en wannahaves, zeker op Amazons eigen producten. Dit zijn bijvoorbeeld Ring-camera’s, Kindle-e-readers en Amazon Echo-speakers om met Alexa te spreken. Zeker nu er een Nederlandse versie van Alexa op poten staat kan dat interessant zijn.

Let wel op: in Amerika is het Prime-abonnement heel anders dan in Nederland. Mocht je dus lezen over Prime Day op Amerikaanse websites, dan is de kans groot dat het er wel even anders aan toegaat. Hoewel we in Nederland sinds een aantal jaren ook een echte Amazon hebben, is de Nederlandse shop nog steeds wat minder uitgebreid dan de Amerikaanse evenknie. Hetzelfde geldt voor het Prime-abonnement, maar dat is ook weer geen ramp. Amerikanen betalen er ook wel 15 euro per maand voor, terwijl wij er 4,99 euro aan kwijt zijn.

16 en 17 juli

Als je van plan bent om in de komende dagen een nieuwe gadget aan te schaffen, dan kun je misschien dus beter even wachten tot de Prime Days plaatsvinden: 16 en 17 juli 2024.