Cloudgamedienst Amazon Luna komt naar Nederland: dit is wat het inhoudt

Amazon brengt zijn eigen cloudgamedienst Luna uit in Nederland. Samen met de Luna-controller komt de dienst naar Nederland en daarmee kun je direct streamen op apparaten die je al hebt. Je hoeft er dus geen gameconsole voor aan te schaffen. Amazon Prime-leden hebben bovendien meer voordelen.

Amazon Luna

Cloudgaming betekent dat je games speelt in de cloud. De game wordt als het ware door een server gestart en jij benadert vanaf je apparaat via het internet die server. Die krijgt je input, dus de knoppen die je indrukt, en verwerkt die heel snel in het spel. Google heeft al eens zo’n cloudgamingdienst gehad met Google Stadia, maar dat bestaat inmiddels niet meer. Amazon heeft nog wel zijn Luna en dat komt dus nu naar Nederland. Xbox en PlayStation hebben ook clouddiensten, maar Amazon is dus wel een wat vreemde eend in de bijt op dit gebied.

Mensen met een Amazon Prime-account of Luna Plus hebben extra voordelen: zij kunnen hun GOG-accounts en Ubisoft-accounts linken en op die manier pc-games die ze al bezitten spelen of nieuwe kopen en direct spelen. Daarnaast geeft Amazon aan: “Naast het spelen van games, is er de mogelijkheid voor Prime-leden om zich te abonneren op verschillende opties, die toegang geven tot een breed scala aan extra content.” Wat voor extra content hier precies mee wordt bedoeld, is onduidelijk.

De Luna-controller (à 69,99 euro) lijkt niet per se nodig te zijn, maar maakt het spelen wel prettiger: je kunt via wifi direct verbinding maken met de clouddienst en dit zou voor minder latentie zorgen. Amazon laat weten: “Dankzij de Cloud Direct-technologie kun je naadloos schakelen tussen schermen – zoals van je Fire TV en je mobiele telefoon – zonder extra koppeling of installatie.“ Je kunt ook zonder controller spelen en de Luna Controller-app downloaden om op je smartphone te spelen zonder de controller.

Prime-lidmaatschap

Je kunt op Luna met je Prime-lidmaatschap gratis bekende games spelen, zoals Fallout 3 en Fallout New Vegas. Daarnaast hebben Luna Prime-leden elke maand nieuwe games tot hun beschikking om gratis te spelen: deze maand zijn dat Metro Exodus, Bee Simulator, Overcooked en Inertial Drift. Daarnaast zijn er drie abonnementsvormen voor mensen die Luna willen spelen:

Luna+: Met meer dan 100+ games, heeft Luna+ de meest gevarieerde bibliotheek. Luna+ bevat games uit alle genres, waaronder Spongebob: Battle for Bikini Bottom, Batman: Arkham Knight en Middle-Earth: Shadow of War. Luna+ abonnees hebben toegang tot dezelfde voordelen op Luna als Prime leden, waaronder de mogelijkheid om Ubisoft en GOG PC games die ze bezitten op Luna te spelen. Luna+ kost voor 9,99 euro per maand. Je kunt Luna+ gratis uitproberen met een proefabonnement van 7 dagen.

Ubisoft+: Klanten krijgen toegang tot de nieuwste Ubisoft-titels zodra deze uitkomen, waaronder Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora en Assassin’s Creed: Mirage. Abonnees hebben ook toegang tot een uitgebreide catalogus met games uit geliefde Ubisoft-franchises zoals Assassin’s Creed, Rainbow Six en Far Cry. Het Ubisoft+ abonnement kost voor 17,99 euro per maand.

Jackbox Games: Het Jackbox Games-abonnement is alleen verkrijgbaar op Luna en bevat partyspellen als Quiplash, Trivia Murder Party en Drawful. Jackbox Games is verkrijgbaar voor 4,99 euro per maand.

Gamen op alle gadgets

Gamers in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben al langer toegang tot Luna, maar Oostenrijk, Polen en Nederland worden toegevoegd. De ondersteunde apparaten zijn onder andere: Fire TV, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, mobiele Android-apparaten en bepaalde Smart tv’s van Samsung en LG.