Amazon niet goed met onze data; grote Nederlandse schadeclaim

Je Staat Te Koop

Het is een website begonnen die luidt Je Staat Te Koop en daarop kun je je als Nederlandse gebruiker van Amazon aanmelden om mee te doen met de schadeclaim. De stichting meent dat Amazon nooit toestemming kreeg voor het verzamelen van data en dat gebruikers in het ongewisse zijn gelaten, of in ieder geval niet goed zijn geïnformeerd over wat Amazon allemaal met hun data deed. Het bouwt hiermee een profiel op waarmee het advertenties beter op je kan afstemmen. Nu is dat nog tot daaraan toe, maar het stuurde de persoonlijke gegevens ook naar derden. En daar verdient Amazon geld mee, meent Stichting Data Bescherming Nederland.

De claimbrief is al richting Amazon en die heeft vooral te maken met de communicatie vanuit Amazon. Die zou er zodanig aan schorten dat mensen onmogelijk kunnen begrijpen waarmee ze akkoord gaan en wat Amazon uiteindelijk allemaal met hun gegevens doet. Als je alle feiten niet kent, dan kun je immers ook geen gedegen keuzes maken. En dat is volgens de stichting dus op grote schaal gebeurd. Het roept Nederlandse Amazon-accounthouders dan ook op zichzelf te melden op Je Staat Te Koop. Doe je dat en uit de rechtszaak blijkt dat Amazon inderdaad moet betalen, dan kun je een bedrijf ontvangen. Maar goed, zo ver is het nog lang niet: eerst moet Amazon ook nog de kans krijgen op de brief te reageren. Het kan nog jaren duren voor er een gerechtelijke procedure is gestart, laat staan tot er een oordeel is.