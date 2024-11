Amazon komt met zijn eigen Temu-killer

Amazon heeft al een groot deel van de retailwereld in handen, maar nu komt het met zijn eigen Temu. Hoe precies? Door een webwinkel te starten voor goedkope producten uit China. Nu komt er al veel uit China wat je op Amazon ziet, maar hierbij gaat het echt om spotgoedkope dingen zoals je die ook kent van Temu en Shein.

Amazons Temu-killer

Amazon zou er ook geen doekjes om winden en zou de winkel intern Low-Cost-Store noemen, extern is het Amazon Haul. Kost iets meer dan 20 dollar, dan is het er niet te vinden. Het is wederom wel het Amazon-idee, waarbij wordt verwacht dat winkeliers hun spullen naar een distributiecentrum in Shenzhen sturen en dat Amazon de rest regelt. Klanten zouden binnen 9 dagen hun aankopen ontvangen. Wat dat betreft is dat dus wel heel anders dan we van Amazon gewend zijn, maar eendagslevering zou niet haalbaar zijn. Om over duurzaamheid nog maar te zwijgen, al staat een concept als dit sowieso niet te boek als duurzaam.

Het is opvallend dat Amazon het aangaat, want Temu en Shein krijgen steeds meer vragen van de EU. Ze moeten zich verantwoorden. Naar Aliexpress is bijvoorbeeld al een officieel onderzoek gestart en Temu lijkt ook in dit voortraject te zitten. Het probleem dat regelgevers hebben met dit soort winkels is ten eerste de veiligheid van producten die niet aan EU-standaarden zou voldoen, maar ook de manier waarop de apps zijn opgebouwd met beloningen en andere zaken die mensen die verslavingsgevoelig zijn moeilijk aankunnen.